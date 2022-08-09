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«Ъ»: 60% россиян поддержали бы приказ Путина начать наступление на Киев

В целом за продолжение военной операции высказались 52% опрошенных, а за переход к мирным переговорам — 38%.
Коммерсантъ
В том, что спецоперация проходит «определенно» или «скорее» успешно, уверены 62% россиян, обратного мнения придерживаются 19%, еще столько же затруднились ответить.
Коммерсантъ
Мнение о том, что специальная военная операция России на Украине затянулась, поддержали 59% участников опроса службы Russian Field: 33% отмечают, что спецоперация «определенно» затянулась, еще 26% — что «скорее» затянулась.
Коммерсантъ
Соотнесение данных опроса показало, что за продолжение спецоперации выступают 52% россиян, а за мирные переговоры - 38%.
Газета.Ru

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