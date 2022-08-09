Мнение о том, что специальная военная операция России на Украине затянулась, поддержали 59% участников опроса службы Russian Field: 33% отмечают, что спецоперация «определенно» затянулась, еще 26% — что «скорее» затянулась.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минтрансе, АЭВТ и двух авиакомпаниях писал, что по негативному сценарию программы развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года со второго полугодия 2022 года парк иностранных самолетов в стране начнет интенсивно сокращаться и разборка самолетов на запчасти будет обеспечивать летную годность оставшегося в эксплуатации авиапарка.
«Самые важные санкции заключаются в закрытии границ — потому что русские отбирают чужую землю», — сказал Зеленский в разговоре с изданием, добавив, что россияне должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию».
Западным энергокомпаниям заблокировало выход из России По данным "Ъ", уже объявленная сделка по продаже российских энергоактивов итальянской Enel — контрольного пакета "Энел Россия" — оказалась заморожена на неопределенный срок.