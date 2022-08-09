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«Ъ»: 60% россиян поддержали бы возможное решение Путина объявить наступление на Киев

Возможное решение президента Владимира Путина «завтра объявить о начале нового наступления на Киев» поддержали бы 60 процентов россиян, 26 процентов выступили бы против.
Lenta.ru
Мнение о том, что специальная военная операция России на Украине затянулась, поддержали 59% участников опроса службы Russian Field: 33% отмечают, что спецоперация «определенно» затянулась, еще 26% — что «скорее» затянулась.
Коммерсантъ
В целом за продолжение военной операции высказались 52% опрошенных, а за переход к мирным переговорам — 38%.
Коммерсантъ
В том, что спецоперация проходит «определенно» или «скорее» успешно, уверены 62 процента россиян, обратного мнения придерживаются 19 процентов, еще столько же затруднились ответить.
Lenta.ru

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«Ъ»: 60% россиян одобрили бы возможное решение Путина о наступлении на Киев
Общественная служба новостей00:22
Россияне одобрили бы решение президента и о прекращении спецоперации, и о новом наступлении
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