Культура
Российская газета61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2»
Заслуженная артистка РФ и член Союза кинематографистов России Лариса Андреевна Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2".
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Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
Политика
Путин и Зеленский обсудили по телефону урегулирование на Украине
Главы государств обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.
РИА Новости 11:52
Происшествия
В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину
Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
РИА Новости 09:43
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru 23 июля в 17:28
Энергетика
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском 24 июля в 12:45
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Футбол
Жирков попал в символическую сборную худших чемпионов АПЛ
Британские журналисты составили символическую сборную худших чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ).
News.ru 07:34
Единоборства
Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC в Абу-Даби
В главном бою вечера экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер (21-5) победил по очкам британца Даррена Тилла (18-3-1).
News.ru вчера в 23:31
Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов
Одна из подписчиц узнала в снимке роль актрисы в фильме "Соперницы" и похвалила Гузееву за воплощение роли байдарочницы.
РЕН ТВ 10:51
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
Экономика
Украине предрекли пандемическое вымирание экономики
Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред».
Известия вчера в 16:00
Общество
В Калужской области осудили выходку одного из депутатов в Севастополе
Действия представителя молодежного парламента Калужской области в Севастополе Дениса Зиновкина прокомментировала председатель организации Дарья Никеева, 26 июля сообщает группа «Молодежный парламент Калужской области» в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 07:34
Политика
Кадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители республики готовы попасть в тот же санкционный список, куда США внесли его семью.
РБК 09:49
Общество
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
Деловое.ТВ 09:37
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Политика
Климкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме
Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 17:23
Экономика
Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
Армия и оружие
ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
Шоу-бизнес
Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин 10:42
Политика
Большинство американцев назвали политический курс США неверным
Опрос общественного мнения, проведенный в США американским новостным агентством Associated Press и исследовательским центром NORC, показал, что восемь из десяти респондентов полагают, что страна движется в неверном направлении.
Российская газета 11:22
Кино
Изображение Александра Друзя появилось на заставке сериала «Друзья»
Александра Друзя появилось на заставке проекта под названием «Друзи», в основе которого лежит американский сериал «Друзья».
Культуромания 12:10
Общество
Россия расширила число погранпунктов для въезда по электронной визе
Обладатели электронных виз смогут въезжать в Россию через все эти пункты пропуска после открытия границ.
РБК 07:39
Происшествия
В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
Футбол
«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»
Единственный гол, благодаря которому "Зенит" стал обладателем Кубка России, был забит на 84-й минуте матча Артемом Дзюбой с пенальти.
Новые Известия вчера в 12:26
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A42 5G получит аккумулятор емкостью 4860 мА·ч
По сообщению источника, аппарат получит аккумулятор емкостью 4860 мА·ч. Появление Samsung Galaxy A42 5G на рынке ожидается в 2021 году.
iXBT.com вчера в 12:11
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму и пропустит плей-офф НХЛ
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не примет участия в плей-офф после возобновления сезона НХЛ.
Sport24.ru вчера в 11:11