Культура

Российская газетаРоссийская газета61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2»

Заслуженная артистка РФ и член Союза кинематографистов России Лариса Андреевна Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2".
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61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2»

Российская газета10:49

СМИ: Гузеева станет ведущей «Дома 2». Актриса прокомментировала

URA.Ru11:30

Ведущая «Давай поженимся» согласилась работать в «Дом-2»

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Лариса Гузеева будет вести «Дом-2»

Газета.Ru11:45

Лариса Гузеева стала ведущей шоу «Дома-2»

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Гузеева стала ведущей «Дома-2» за хорошие «чаевые»

Народные новости01:21

Лариса Гузеева стала новой ведущей на «Доме-2»

Комсомольская правдавчера в 17:35
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
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Политика

Путин и Зеленский обсудили по телефону урегулирование на Украине

Главы государств обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.
РИА Новости 11:52
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Происшествия

В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину

Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
РИА Новости 09:43
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru 23 июля в 17:28
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Энергетика

В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском 24 июля в 12:45
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
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Футбол

Жирков попал в символическую сборную худших чемпионов АПЛ

Британские журналисты составили символическую сборную худших чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ).
News.ru 07:34
Единоборства

Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC в Абу-Даби

В главном бою вечера экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер (21-5) победил по очкам британца Даррена Тилла (18-3-1).
News.ru вчера в 23:31
Политика

В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов

Одна из подписчиц узнала в снимке роль актрисы в фильме "Соперницы" и похвалила Гузееву за воплощение роли байдарочницы.
РЕН ТВ 10:51
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Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
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Экономика

Украине предрекли пандемическое вымирание экономики

Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред».
Известия вчера в 16:00
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Общество

В Калужской области осудили выходку одного из депутатов в Севастополе

Действия представителя молодежного парламента Калужской области в Севастополе Дениса Зиновкина прокомментировала председатель организации Дарья Никеева, 26 июля сообщает группа «Молодежный парламент Калужской области» в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 07:34
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Политика

Кадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители республики готовы попасть в тот же санкционный список, куда США внесли его семью.
РБК 09:49
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Общество

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
Деловое.ТВ 09:37
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Происшествия

В Санкт-Петербурге из-за взрыва бочек с квасом пострадал один человек

РБК 08:37
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
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Политика

Климкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме

Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 17:23
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Экономика

Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
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Армия и оружие

ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия

Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
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Шоу-бизнес

Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин 10:42
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Политика

Большинство американцев назвали политический курс США неверным

Опрос общественного мнения, проведенный в США американским новостным агентством Associated Press и исследовательским центром NORC, показал, что восемь из десяти респондентов полагают, что страна движется в неверном направлении.
Российская газета 11:22
Кино

Изображение Александра Друзя появилось на заставке сериала «Друзья»

Александра Друзя появилось на заставке проекта под названием «Друзи», в основе которого лежит американский сериал «Друзья».
Культуромания 12:10
Общество

Россия расширила число погранпунктов для въезда по электронной визе

Обладатели электронных виз смогут въезжать в Россию через все эти пункты пропуска после открытия границ.
РБК 07:39
Футбол

Макгрегор принял предложение Рамоса посетить тренировку «Реала»

Газета.Ru 11:47
Происшествия

В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу

Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
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Футбол

«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»

Единственный гол, благодаря которому "Зенит" стал обладателем Кубка России, был забит на 84-й минуте матча Артемом Дзюбой с пенальти.
Новые Известия вчера в 12:26
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Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A42 5G получит аккумулятор емкостью 4860 мА·ч

По сообщению источника, аппарат получит аккумулятор емкостью 4860 мА·ч. Появление Samsung Galaxy A42 5G на рынке ожидается в 2021 году.
iXBT.com вчера в 12:11
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Хоккей

Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму и пропустит плей-офф НХЛ

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не примет участия в плей-офф после возобновления сезона НХЛ.
Sport24.ru вчера в 11:11
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Лариса Гузеева
Актриса
Советская и российская актриса, телеведущая. Заслуженная артистка РФ. Член общественной организации «Союз кинематографистов России».
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