Культура
Российская газета61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2»
Заслуженная артистка РФ и член Союза кинематографистов России Лариса Андреевна Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2".
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с чего всё началось
На популярном телепроекте звезда составит компанию Владу Кадони, Ксении Бородиной, Ольге Бузовой и Андрею Черкасову. Гузеева в эфире скандального шоу появится с 1 сентября. Не так давно на "Доме-2" был объявлен кастинг нового ведущего.Комсомольская правдавчера в 17:35
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