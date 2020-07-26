На популярном телепроекте звезда составит компанию Владу Кадони, Ксении Бородиной, Ольге Бузовой и Андрею Черкасову. Гузеева в эфире скандального шоу появится с 1 сентября. Не так давно на "Доме-2" был объявлен кастинг нового ведущего.

с чего всё началось

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