По информации властей, на территории региона подтверждён ещё 61 случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с момента начала пандемии COVID-19 в области заболел уже 681 человек.

61 пациент с коронавирусом выявлен за сутки в Новосибирской области

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