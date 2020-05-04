Коронавирус

Вести НовосибирскВести Новосибирск61 пациент с коронавирусом выявлен за сутки в Новосибирской области

По информации властей, на территории региона подтверждён ещё 61 случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с момента начала пандемии COVID-19 в области заболел уже 681 человек.
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Двое умерли за сутки: рассказываем, кто скончался от коронавируса в Новосибирской области

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Плюс 61 заразившийся COVID-19 в Новосибирской области. Скончались ещё двое

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Меньше не становится: 61 случай заражения выявили за сутки, двое умерли

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Ещё два пациента с COVID-19 скончались в Новосибирской области

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В Новосибирске выявили 61 случай коронавируса за сутки

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В Новосибирской области почти 700 человек заразились коронавирусом

Сиб.фм00:20

Число больных в Новосибирской области перевалило за 600 — свежая статистика

НГСвчера в 01:23
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:41, Ашберн
Здоровье

«Шила в мешке не утаишь». Чем закончится эпидемия COVID-19 в Швеции

Детские сады, начальные и средние школы не закрыли — чтобы облегчить жизнь медработникам, борющимся с эпидемией.
РИА Новости 01:00
Космос

Ученые подсчитали, сколько в год метеоритов падает на Землю

Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды.
Газета.Ru вчера в 11:07
2
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
254
Общество

Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
59
Политика

Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском вчера в 10:45
727
Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 14:53
370
Общество

Владимир Уйба ответил на вопросы жителей Коми

Врио главы Коми Владимир Уйба записал большое видео с ответами на поступившие от местных жителей вопросы.
Невские Новости 01:02
12
Общество

Аэрофлот назвал сроки восстановления международного авиасообщения

Возобновить международное авиасообщение "Аэрофлот" планирует в середине лета.
Российская газета 00:40
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Футбол

Уткин отреагировал на слова Шалимова о дармоедах

Известный комментатор Василий Уткин иронично отреагировал на заявление главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, который назвал «дармоедами» людей, критикующих действия правительства России.
Metaratings 01:12
22
Общество

Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
Коммерсантъ вчера в 13:10
3,4K
Происшествия

В Минусинске жестоко убили врача-педиатра

Добавим, местные СМИ сообщают, что женщина была врачом-педиатром. Как сообщало ИА REGNUM, семейная ссора в Чувашии завершилась убийством.
REGNUM вчера в 23:46
12
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
706
Общество

Эксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка

Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
Российская газета вчера в 22:40
49
Религия

Патриарх Кирилл призвал обеспеченных прихожан поддержать священников

News.ru вчера в 10:33
65
Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра автомобилей

1 апреля 2020 года в России действуют новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 02 мая в 23:20
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Гаджеты

Intel создает настольные 7-нм процессоры Meteor Lake

Сетевые инсайдеры заявили, что им удалось найти доказательства того, что компания Intel активно работает над созданием настольных 7-нм процессоров с условным обозначением Meteor Lake.
Vevby.ru 01 мая в 17:30
Экономика

Отельеры в Турции обещают летом не повышать цены

Турецкие отельеры в 2020 году обещают не повышать цены на отдых (после окончания пандемии), сообщают СМИ со ссылкой на источник.
Интермонитор.ру вчера в 16:18
7
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,8K
Политика

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК вчера в 21:02
419
Общество

Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса

Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru вчера в 04:01
1,2K
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда нужно делать КТ

При подозрении больного на ОРВИ или коронавирус, компьютерную томографию легких (КТ) имеет смысл делать не сразу, на четвертый-пятый день заболевания, рассказал главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
BFM.ru 02 мая в 07:10
321
Общество

Россияне рассказали о своих увлечениях во время самоизоляции

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, чем россияне занимаются во время самоизоляции. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.
RT на русском 00:08
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС 02 мая в 13:24
608
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
2,7K
Политика

Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Экономика сегодня 02 мая в 05:39
429
Общество

Рейсы Air China Москва - Пекин будут доступны только для лиц со справкой

"С 8 мая все пассажиры Air China, совершающие перелет из Москвы в Пекин, должны предоставить справку, которая была получена не менее чем за 120 часов до рейса", - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в социальной сети WeChat.
ТАСС вчера в 22:18
14
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
9,7K
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина

Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, сообщает РЕН ТВ.
Культуромания 02 мая в 09:32
37
Общество

В Удмуртии выявили еще 18 случаев коронавируса

18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии за прошедшие сутки, среди заболевших четыре ребенка.
ИА Удмуртия 01:24
35
Общество

Башкирия вывезет 1,8 тыс. вахтовиков с Чаяндинского месторождения

Жители Башкирии, работавшие вахтовым методом на Чаяндинском нефтяном месторождении в Якутии, прибудут домой в течение недели, сообщил 3 мая заместитель главы администрации Башкирии Ринат Баширов.
Известия вчера в 23:36
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