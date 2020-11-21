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61% россиян отметили рост расходов на продукты питания в 2020 году

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ФедералПресс
Газета.Ru
Ульяновская правда
ИА Красная Весна
По подсчетам аналитиков, расходы на продукты питания уже выросли у 61 процента россиян. Также экспертами отмечено увеличение сумм, затрачиваемых на услуги ЖКХ, медицину и транспорт, сообщает «РТ».В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Россияне рассказали, на что выросли их расходы в 2020 году

Аналитики выяснили, на что выросли расходы россиян в этом году. Так, 61% граждан отметили рост расходов на продукты питания. Исследование (результаты есть в распоряжении RT) провели сервис «Работа.ру» и IT-компания «Платформа ОФД».
RT на русскомвчера в 23:02
Подробнее о событии
ФАН

Россияне назвали свои главные расходы в 2020 году

ФАНвчера в 05:48
Газета.Ru

Около 60% россиян стали больше тратиться на продукты питания в 2020 году

Газета.Ruвчера в 00:34
РЕН ТВ

В 2020 году россияне стали тратить больше денег на продукты и ЖКУ

РЕН ТВвчера в 23:31
Московский Комсомолец

Аналитики: россияне стали больше тратить на еду и ЖКУ

Московский Комсомолецвчера в 23:55
ФедералПресс

Россияне рассказали, на что они стали тратить больше денег в 2020 году

ФедералПрессвчера в 00:12
Online47.ru

Большинство россиян отметили рост расходов на продукты питания в 2020 году

Online47.ruвчера в 23:22
RT на русском

Россияне рассказали, на что выросли их расходы в 2020 году

RT на русскомвчера в 23:02

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток для создания рабочей группы, которая будет заниматься вопросами ликвидации последствий ледяного дождя в Приморском крае и помощи пострадавшим гражданам.
RT на русском04:14

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Lenta.ru04:23

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Коммерсантъ22:22