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61% россиян отметили рост расходов на продукты питания в 2020 году

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ФедералПресс
Газета.Ru
Ульяновская правда
ИА Красная Весна
По подсчетам аналитиков, расходы на продукты питания уже выросли у 61 процента россиян. Также экспертами отмечено увеличение сумм, затрачиваемых на услуги ЖКХ, медицину и транспорт, сообщает «РТ».В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Россияне рассказали, на что выросли их расходы в 2020 году

Аналитики выяснили, на что выросли расходы россиян в этом году. Так, 61% граждан отметили рост расходов на продукты питания. Исследование (результаты есть в распоряжении RT) провели сервис «Работа.ру» и IT-компания «Платформа ОФД».
RT на русскомвчера в 23:02
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ФАН

Россияне назвали свои главные расходы в 2020 году

ФАНвчера в 05:48
Газета.Ru

Около 60% россиян стали больше тратиться на продукты питания в 2020 году

Газета.Ruвчера в 00:34
RT на русском

Россияне рассказали, на что выросли их расходы в 2020 году

RT на русскомвчера в 23:02
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Аналитики: россияне стали больше тратить на еду и ЖКУ

Московский Комсомолецвчера в 23:55
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РЕН ТВвчера в 23:31
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Большинство россиян отметили рост расходов на продукты питания в 2020 году

Online47.ruвчера в 23:22
ФедералПресс

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