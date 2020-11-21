61% россиян отметили рост расходов на продукты питания в 2020 году
По подсчетам аналитиков, расходы на продукты питания уже выросли у 61 процента россиян. Также экспертами отмечено увеличение сумм, затрачиваемых на услуги ЖКХ, медицину и транспорт, сообщает «РТ».В источнике
С чего всё началось
Россияне рассказали, на что выросли их расходы в 2020 году
Аналитики выяснили, на что выросли расходы россиян в этом году. Так, 61% граждан отметили рост расходов на продукты питания. Исследование (результаты есть в распоряжении RT) провели сервис «Работа.ру» и IT-компания «Платформа ОФД».
RT на русскомвчера в 23:02
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