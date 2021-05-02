640 фитнес-клубов из 50 регионов подписали декларацию об ответственном отношении к клиентам. При уходе одного игрока с рынка, его обязательства перед клиентами равномерно распределяют между клубами из договора.

С чего всё началось Фитнес-клубы предложили договориться о клиентах разорившихся конкурентов Фитнес-сообщество предложило равномерно распределять обязательства ушедшего игрока между действующими фитнес-объектами в регионе, взяв на себя расходы по дообслуживанию клиентов равными долями в соответствии с локацией и масштабом. Декларацию уже поддержали 640 клубов (точки). РБК 22:00