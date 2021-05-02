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Экономика

640 фитнес-клубов договорились дообслуживать клиентов ушедших игроков за свой счет

640 фитнес-клубов из 50 регионов подписали декларацию об ответственном отношении к клиентам. При уходе одного игрока с рынка, его обязательства перед клиентами равномерно распределяют между клубами из договора.В источнике
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С чего всё началось

Фитнес-клубы предложили договориться о клиентах разорившихся конкурентов

Фитнес-сообщество предложило равномерно распределять обязательства ушедшего игрока между действующими фитнес-объектами в регионе, взяв на себя расходы по дообслуживанию клиентов равными долями в соответствии с локацией и масштабом. Декларацию уже поддержали 640 клубов (точки).
РБК22:00

Подробнее о событии

Российские фитнес-клубы подписали декларацию об ответственном отношении к клиентам

Экономика сегодня02:28

Фитнес-клубы заберут клиентов у разорившихся конкурентов

News.ru04:18

Фитнес-клубам предложили брать клиентов разорившихся конкурентов

Газета.Ru02:54

Более 600 фитнес-клубов предложили брать к себе клиентов разорившихся сетей

Forbes05:14

640 фитнес-клубов договорились дообслуживать клиентов ушедших игроков за свой счет

Коммерсантъ23:26

Декларацию об ответственном отношении к клиентам подписали фитнес-клубы из 50 регионов РФ

ТАСС23:06

Фитнес-клубы предложили договориться о клиентах разорившихся конкурентов

РБК22:00
Интересное