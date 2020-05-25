Коронавирус

РБКРБК640 тысяч кредитов составит объем выдачи ипотеки в 2020 году

По данным Центробанка, в среднем в месяц на сделки с жильем в новостройках по договорам долевого участия российские банки выдавали 25–35 тыс. кредитов в месяц. Суммарно за год объем выдачи ипотеки в штуках составил 0,4 млн.
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с чего всё началось

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
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РЕН ТВвчера в 21:47

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URA.Ruвчера в 21:26

Льготы и опережающие платежи: как снизить переплату по ипотеке

РБКвчера в 23:00
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Глава Тувы заразился коронавирусом

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Онищенко оценил возможность чипирования через вакцину от коронавируса

Бывший глава Роспотребнадзора считает, что "это абсолютный бред" Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил конспирологическую теорию о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям будут вводить чипы.
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Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
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25 мая на берегах Байкала отмечается День нерпенка.
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До 2028 года немецкий бренд поставит на конвейеры в России три новых автомобиля: кроссовер Volkswagen Tarek, "крупноразмерный внедорожник" и "новую модель компактного внедорожника".
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Шоу-бизнес

Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж

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В Госдуму внесли законопроект, предлагающий начислять надбавку к пенсии не с 80 лет, а с 75.
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Футбол

«Спартак» показал первую тренировку после перерыва

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
Газета.Ru вчера в 13:40
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