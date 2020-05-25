Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

с чего всё началось

По данным Центробанка, в среднем в месяц на сделки с жильем в новостройках по договорам долевого участия российские банки выдавали 25–35 тыс. кредитов в месяц. Суммарно за год объем выдачи ипотеки в штуках составил 0,4 млн.

640 тысяч кредитов составит объем выдачи ипотеки в 2020 году

Общество Еще 3746 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве Еще 3746 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 513

Финансы Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за ситуации с COVID-19 Бюджет Москвы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Армия и оружие Эрдоган пошлет сирийских боевиков сражаться против Хафтара Отмечается, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган всего планирует послать по меньшей мере 3400 наемников, членов вооруженной оппозиции Сирии.

Общество В Москве заработали МФЦ и каршеринг Работа многофункциональных центров госуслуг (МФЦ) «Мои документы» и каршеринга возобновилась в Москве в понедельник, 25 мая. 3

Общество Приемная кампания в российские вузы начнется в июне Приемная кампания в российские вузы начнется уже в июне. Прием документов абитуриентов в этом году пройдет с некоторыми отличиями.

Политика Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования Дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, рассказала в интервью "Российской газете" председатель ЦИК Элла Памфилова. 994

Общество Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей Свежий воздух и прогулки обязательно нужны пожилым людям, возможно, следует принять какие-то локальные меры, позволяющие пожилым прогулки, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия. 325

Происшествия В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. 9

Политика Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского Как передает корреспондент агентства, который находится на месте событий, участники митинга требуют от Зеленского прекратить политический курс Украины, который они считают «пророссийским». 362

Общество Ограничения в Челябинской области решили смягчить В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер. 48

Экономика Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики В перечне господина Кудрина — здоровье и доходы граждан, экономические свободы и адекватное госуправление, остальное может и подождать. 93

Общество Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы. 295

Политика Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы". 1,8K

Экономика Абрамович отсрочил покупку угольной компании «Сибуглемет» О намерении Evraz выкупить «Сибуглемет» стало известно в феврале — тогда «Коммерсант» сообщил, что в ФАС поступило ходатайство от основных владельцев Evraz о покупке угледобывающей компании.

Финансы ИК «Велес Капитал» рекомендует держать акции «Норильского никеля» Аналитики ИК "Велес Капитал" рекомендуют держать акции "Норильского никеля", отмечая, что низкий уровень долговой нагрузки и ожидаемое восстановление отрасли позволят компании поддерживать достойный уровень дивидендных выплат в ближайшие годы, говорится в комментарии инвесткомпании.