Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

с чего всё началось

По данным Центробанка, в среднем в месяц на сделки с жильем в новостройках по договорам долевого участия российские банки выдавали 25–35 тыс. кредитов в месяц. Суммарно за год объем выдачи ипотеки в штуках составил 0,4 млн.

640 тысяч кредитов составит объем выдачи ипотеки в 2020 году

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