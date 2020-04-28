Коронавирус
Глас НародаВ России зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни.
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В России зафиксировано 5966 новых случаев заболевания коронавирусом
Парламентская газета25 апреля в 06:19
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Общество
В Тульской области выросло число зараженных коронавирусом
Число зарегистрированных случаев заражения жителей Тульской области коронавирусом за сутки увеличилось на 66 человек, 26 апреля сообщается на сайте правительства области.
ИА Красная Весна 26 апреля в 09:23
Политика
Песков заявил, что отдельного плана спасения среднего класса нет
Кремль старается поддержать все слои населения страны, не выделяя какой-то отдельный привилегированный класс.
ТАСС 06:29
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Происшествия
На лечении в Коммунарке находятся почти 650 пациентов
644 пациента находятся на лечении в больнице в Коммунарке. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Вести.Ru вчера в 01:27
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Россия вышла на седьмое место по числу заразившихся коронавирусом
По данным Университета Джона Хопкинса, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире превысило три миллиона человек, вылечились более 878 тысяч.
РИА Новости 04:35
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Политика
Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Роспотребнадзору поручили подготовить концепцию снятия карантинных мер
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения карантинных ограничений, введённых в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:53
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к ограничениям из-за коронавируса
Более половины россиян поддерживают жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 05:06
Авто
Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG.
Автоновости дня 03:49
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.
ТАСС вчера в 23:38
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Энергетика
В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 00:40
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Экономика
Спрос на кредиты перешел к росту после «провала» из-за самоизоляции
Спрос заемщиков на новые кредиты вернулся к росту после «провала» первой недели режима самоизоляции, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое входит в топ-3 на российском рынке.
РБК 05:53
Общество
Роспотребнадзор поддержал предложение продлить режим изоляции на май
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предложения продлить введенные из-за распространения коронавируса ограничения до 12 мая «абсолютно справедливые».
Lenta.ru вчера в 10:51
Общество
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости вчера в 14:01
Здоровье
Три липецких медика были уволены за халатность при работе с больными
Вчера, 27 апреля, правительство Липецкой области сообщило, что халатность со стороны медиков из Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед», Липецкой областной клинической больницы и в Долгоруковской районной больницы привела к заражению здоровых пациентов.
RuNews24.ru 05:01
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
REGNUM 01:39
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Экономика
Россия приостановила экспорт зерна
Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз.
Город N (Ростов) вчера в 07:51