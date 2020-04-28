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Общество В Тульской области выросло число зараженных коронавирусом Число зарегистрированных случаев заражения жителей Тульской области коронавирусом за сутки увеличилось на 66 человек, 26 апреля сообщается на сайте правительства области. 227

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Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 1,2K

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Общество Роспотребнадзору поручили подготовить концепцию снятия карантинных мер Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения карантинных ограничений, введённых в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. 213

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Авто Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG. 2

Экономика Спрос на кредиты перешел к росту после «провала» из-за самоизоляции Спрос заемщиков на новые кредиты вернулся к росту после «провала» первой недели режима самоизоляции, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое входит в топ-3 на российском рынке. 1

Общество В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники. 433

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