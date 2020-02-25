Политика

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Около 66% населения России готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, 41% намерены точно это сделать, цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля, главу ВЦИОМ Валерия Федорова.
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66% россиян намерены участвовать в голосовании по Конституции

Известия04:01

Назван процент желающих принять участие в голосовании по Конституции россиян

Lenta.ru03:49

ВЦИОМ: Две трети россиян намерены голосовать по поправкам в Конституцию

Российская газета03:36

ВЦИОМ: 66% россиян готовы принять участие в голосовании по Конституции

ТАСС03:43

В голосовании по поправкам в Конституцию хотят участвовать 66% россиян

Газета.Ru03:42

ВЦИОМ: 77% россиян не знают, какие готовятся поправки в Конституцию

Znak.com03:36

В голосовании по поправкам в Конституцию собрались принять участие 66% россиян

Взгляд.ру03:45
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