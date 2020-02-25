Политика
Известия66% россиян намерены участвовать в голосовании по Конституции
Около 66% населения России готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, 41% намерены точно это сделать, цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля, главу ВЦИОМ Валерия Федорова.
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Политика
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
Футбол
Малафеев запустил тренировочный челлендж. Видео
Происшествия
Пассажирка с двумя детьми набросилась на таксиста в Башкирии
В Стерлитамаке спор между таксистом и пассажиркой с двумя детьми завершился оскорблениями и рукоприкладством.
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Общество
Владельцы карт «Мир» от Сбербанка смогут снимать наличные деньги на кассах магазинов
Клиенты Сбербанка смогут снимать наличные деньги на кассах магазинов-партнеров в удаленных и малонаселенных пунктах.
Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Шоу-бизнес
«Ситуация выходит из-под контроля»: болезнь Билана прогрессирует
Дима Билан перенёс предстоящий концерт в Кирове из-за резкого ухудшения состояния.
Политика
Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году
В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Кино
Харрисон Форд пожелал «Индиане Джонсу 5» успеха фильмов Marvel
Популярный голливудский актер Харрисон Форд объяснил задержки в производстве фильма "Индиана Джонс 5" стремлением его создателей представить зрителям проект, который будет отвечать самым высоким требованиям современного кино и в качестве примера упомянул экранизации комиксов Marvel.
Политика
Сенаторы США настаивают на новых санкциях против России
Политики попросили Госдепартамент США и министерство финансов страны рассмотреть возможность введения ограничительных мер против российских граждан, уличённых во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году, а также санкций лично в отношении президента РФ Владимира Путина.
Политика
Спецназ нагрянул в дом Пашинского
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в доме экс-депутата Верховной Рады от «Батькивщины» Сергея Пашинского.
Технологии
Electronic Arts пропустит GDC 2020 из-за коронавируса
Компания Electronic Arts (EA) отказалась от участия в конференции разработчиков игр Game Developers Conference (GDC) 2020 из-за опасений по поводу коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Иванова вышла замуж за режиссера Джаника Файзиева
Иванова до сих пор не любит говорить о своем супруге, но иногда они появляются вместе на публике.
Здоровье
В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других
Сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий.
Политика
Трамп заявил о планах поставить Индии вертолёты на $3 млрд
Экономика
Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам
По программе «зеленых» бондов государство возмещает предприятиям от 70 до 90% выплачиваемого ими купонного дохода, если взятые взаймы средства инвестируются в проекты по снижению отходов и выбросов промышленности.
Финансы
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Политика
Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
Рабочая группа по Конституции встретится с Владимиром Путиным 26 февраля.
Экономика
Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за «грязной» нефти из России
Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок «грязной» нефти.
Футбол
С обвиненным в педофилии воспитанником «Арсенала» разорвали контракт
Английский футбольный клуб "Брэдфорд" разорвал контракт с игроком Тайреллом Робинсоном, обвиняемым в педофилии.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам.
Политика
Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным
"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.
Биатлон
Александр Тихонов: в Италии просто испортили праздник под названием ЧМ
"Далину руки больше никогда не подам" - Этот тренерский коллектив не способен абсолютно ни на что.
Космос
Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»
Авто
Pininfarina анонсировала специальную версию Battista
Автомобиль, официально получивший название Pininfarina Battista Anniversario, будет выпущен лимитированным тиражом всего в 5 единиц и станет символом 90-летия Pininfarina, отмечает издание 32cars.ru.
Происшествия
В алтайской школе не стали помогать девочке, получившей травму
Как пояснила сегодня, 25 февраля, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, инцидент произошёл 19 февраля 2020 года: ученица обратилась к педагогу с жалобой на получение травмы, но преподаватель не предпринял должных мер, впоследствии девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована.
Кино
Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.