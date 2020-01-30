Происшествия
Газета.Ru67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Crociere в порту Чивитавеккья, недалеко от Рима, оказались заблокированы около шести тысяч туристов, из которых 67 россиян, и порядка тысячи человек обслуживающего персонала - на судне проходит проверка на наличие коронавируса 2019-nCoV.
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
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Медики назвали разрушающие поджелудочную железу продукты
Самую большую опасность для поджелудочной железы представляют газированные напитки.
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Происшествия
В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
В Нижнем Новгороде в подвале жилого пятиэтажного дома произошел взрыв, сообщает канал "360". По информации телеканала, взорвалась граната.
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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
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Российская делегация выступила против резолюции ПАСЕ
Россия выступила против принятия документа, сообщил член делегации, депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.
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Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
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Рогозин предложил вовлекать ученых Беларуси в исследования на МКС
Не только в научных центрах Союзного государства, но и на космической орбите МКС предлагает совместную исследовательскую работу генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
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Классы в десяти школах Воронежа закрыты на карантин
По данным на 29 января, временно приостановлен учебно-воспитательный процесс в пяти классах СОШ №4, по одному классу закрыто в лицее №4, СОШ №№ 8, 60, 81, в УВК им. Киселева, в восьми классах СОШ №77, в семи классах СОШ №69, в девяти классах УВК 1 и в двух классах СОШ 35.
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ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
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Телеведущая и продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак сошла с борта самолета во Внуково, который должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за долгого ожидания вылета.
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Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
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«Крылья Советов» приобрели защитника из Алжира
В самарских «Крыльях» появился легионер из Алжира.
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Жительница Туапсе пропала после поездки на BlaBlaCar
Политика
Главу Чувашии отправили в отставку
Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Подлодки США с новыми ядерными боеголовками уже патрулируют океаны
Wikipedia ВМС США начали размещать на подлодках с баллистическими ракетами Trident новый тип ядерных боезарядов.
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Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
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Вышел трейлер девятого «Форсажа»
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Армия и оружие
Донбасс сегодня: бойцы ВСУ расстреляли группу сослуживцев из РПГ, СМИ готовят фейки о ДНР
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Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.