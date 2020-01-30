Происшествия

Газета.RuГазета.Ru67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

На борту круизного лайнера Costa Crociere в порту Чивитавеккья, недалеко от Рима, оказались заблокированы около шести тысяч туристов, из которых 67 россиян, и порядка тысячи человек обслуживающего персонала - на судне проходит проверка на наличие коронавируса 2019-nCoV.
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В Италии на круизном лайнере из-за подозрения на коронавирус у двух пассажиров из Китая оказались «заблокированными» 6 тысяч человек

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