Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.com67 случаев заражения коронавирусом выявили в Кузбассе

За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 67 новых пациентов с диагнозом «коронавирус». Из больниц выписаны 35 человек. Общее число выздоровевших составляет 898 человек.
Читать в источнике
Комментировать177

Подробнее о событии

Сводка 6 июля на 11:00: подтвердили еще 67 случаев COVID-19, выздоровели 35 пациентов

Кузбасс Первый00:30

Где больше всего кузбассовцев заболело коронавирусом на 6 июля

Комсомольская правда - Кемерово01:06

В Междуреченске выявили самое большое число заражённых коронавирусом за сутки в Кузбассе

Газета Кемерова00:11

Междуреченск пятый день подряд лидирует по числу заболевших коронавирусом за сутки

Московский комсомолец Кузбасс00:33

Почему в Междуреченске и Тисульском районе резко выросло число людей с COVID-19

ВашГород.ру01:30

Междуреченск вновь лидирует по числу заболевших коронавирусом за сутки в Кузбассе

Avoka.do00:23

Число заражений коронавирусом в Кузбассе превысило 2000 случаев

Сибдепо01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Общество

Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма

Интерфакс вчера в 19:12
15
Космос

На Восточный доставлено новое оборудование для ракеты «Ангара»

3DNews 02:59
1
Здоровье

Оценена опасность вспышки бубонной чумы в КНР и Монголии для России

Специалист отметил, что во время вспышки бубонной чумы в КНР и Монголии будет проведена вакцинация, после которой начнется карантин.
Evo-rus.com 02:54
356
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
3,1K
Футбол

Петербург отпраздновал победу «Зенита» в футбольной Премьер-лиге

СеверИнформ 04:10
1
Шоу-бизнес

Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном

ФАН 03:53
10
Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
342
Финансы

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия.
BFM.ru 04:23
Футбол

Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять

ИА Красная Весна вчера в 09:02
4
Общество

На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»

На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
7
Происшествия

Признавшийся в серии убийств сантехник из Подмосковья найден мёртвым

RT на русском 04:21
8
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия вчера в 19:41
44
Общество

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
14
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление молодой жены

Юморист Евгений Петросян решил подать в суд на сатирика Виктора Коклюшкина за его грубое высказывание в адрес молодой жены юмориста Татьяны Брухуновой.
Вечерняя Москва 01:37
23
Общество

Mail.ru Group и Amazon запустят совместный сервис в России

Mail.ru Group и Amazon запустят совместный сервис в России.
Finam.Ru 02:55
Общество

Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
603
Происшествия

В Австрии задержаны подозреваемые в убийстве чеченского блогера

Вена, 6 июля 2020, 08:33 — REGNUM В Австрии задержали двоих подозреваемых в убийстве выходца из Чечни, который выступал в своем блоге с критикой властей Чечни.
REGNUM 01:33
968
Политика

СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.
Взгляд.ру 04:02
Армия и оружие

Украинский подполковник сбежал из части с секретными документами

На Украине полковник вооруженных сил дезертировал с секретными данными. Военный сбежал из 54-й бригады.
SM News вчера в 10:53
Армия и оружие

Самолеты ВВС Великобритании отказались от перехвата российских Ту-142

Газета.Ru 04 июля в 09:17
20
Общество

Индия обогнала Россию по числу заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в Индии приблизилось к 690 тыс человек.
Московский Комсомолец вчера в 13:27
58
Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 56 случаев коронавируса

За весь период в крае умерли 129 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, включая 4 смерти за сутки.
Evo-rus.com 03 июля в 14:59
145
Космос

Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab прошел неудачно

ПолитРоссия вчера в 03:42
37
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
179
Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили более ста заболевших COVID-19

"За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 115 инфицированных, выздоровели 43 человека, умерли трое, двое из них от COVID-19", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 01:40
573
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 04 июля в 10:00
78
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
4,5K
Политика

Депутат бундестага: Можно критиковать Путина, но нельзя пренебрегать интересами России

Гизи считает, что пора снимать санкции и возвращать взаимное доверие между Россией и Западом: Мы должны предостеречь Путина от определённых вещей, но он должен быть уверен, что мы его больше не будем задвигать на второй план, не будем постоянно размещать своих военных у его границ и тому подобное.
Военное обозрение 02:48
Общество

В России из-за коронавируса отменили конкурс «Новая волна»

Препсс-служба конкурса молодых исполнителей "Новая волна" сообщила, что в этом году мероприятие не состоится из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в России и мире.
Московский Комсомолец 04:19
2
Политика

Процесс съемки обращения Путина попал на видео

Процесс съемки обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны попал на видео.
Газета.Ru вчера в 12:07
24
ещё по теме
Главное