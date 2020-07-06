Коронавирус
Evo-rus.com67 случаев заражения коронавирусом выявили в Кузбассе
За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 67 новых пациентов с диагнозом «коронавирус». Из больниц выписаны 35 человек. Общее число выздоровевших составляет 898 человек.
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Междуреченск пятый день подряд лидирует по числу заболевших коронавирусом за сутки
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Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма
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Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
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Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов
Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия.
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Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
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Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
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Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление молодой жены
Юморист Евгений Петросян решил подать в суд на сатирика Виктора Коклюшкина за его грубое высказывание в адрес молодой жены юмориста Татьяны Брухуновой.
Вечерняя Москва 01:37
Общество
Mail.ru Group и Amazon запустят совместный сервис в России
Mail.ru Group и Amazon запустят совместный сервис в России.
Finam.Ru 02:55
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Якутия 24 вчера в 03:16
Происшествия
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Вена, 6 июля 2020, 08:33 — REGNUM В Австрии задержали двоих подозреваемых в убийстве выходца из Чечни, который выступал в своем блоге с критикой властей Чечни.
REGNUM 01:33
Политика
СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.
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SM News вчера в 10:53
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Самолеты ВВС Великобритании отказались от перехвата российских Ту-142
Газета.Ru 04 июля в 09:17
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Индия обогнала Россию по числу заразившихся коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в Индии приблизилось к 690 тыс человек.
Московский Комсомолец вчера в 13:27
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В Пермском крае за сутки выявили 56 случаев коронавируса
За весь период в крае умерли 129 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, включая 4 смерти за сутки.
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Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab прошел неудачно
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Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
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В Алтайском крае за сутки выявили более ста заболевших COVID-19
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Депутат бундестага: Можно критиковать Путина, но нельзя пренебрегать интересами России
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Военное обозрение 02:48
Общество
В России из-за коронавируса отменили конкурс «Новая волна»
Препсс-служба конкурса молодых исполнителей "Новая волна" сообщила, что в этом году мероприятие не состоится из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в России и мире.
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Процесс съемки обращения Путина попал на видео
Процесс съемки обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны попал на видео.
Газета.Ru вчера в 12:07