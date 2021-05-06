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Экономика

69,3 тыс. рублей составил средний размер лимитов по кредитным картам в марте 2021 года

Средний размер лимитов по кредитным картам составил 69,3 тыс. рублей в марте этого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Увеличение с марта прошлого года составило 5,9%.В источнике
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С чего всё началось

Средний лимит по кредитным картам в РФ достиг максимума с начала года

"В марте 2021 года средний размер лимита по кредитным картам составил 69,3 тысячи рублей, увеличившись на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказано в исследовании.
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