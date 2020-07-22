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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

69 регионов России получат финансовую поддержку в 100 млрд рублей

Министерство финансов России сообщило, что в ближайшее время 69 регионов получат финансовую поддержку в 100 млрд рублей.В источнике
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Ведомости

Силуанов объяснил очередность получения регионами транша в 100 млрд рублей

Ведомости15:18
Rambler News Service

Минфин назвал объем финансовой поддержки регионов

Rambler News Service13:15
RT на русском

Поддержку в 100 млрд рублей в ближайшее время получат 69 регионов

RT на русском13:26
ПРАЙМ

Финансовую поддержку в 100 млрд рублей в ближайшее время получат 69 регионов России

ПРАЙМ13:22
Московский Комсомолец

69 регионов России получат финансовую поддержку в 100 млрд рублей

Московский Комсомолец13:20
ТАСС

Минфин усовершенствует методику распределения поддержки регионов

ТАСС13:18
Газета.Ru

Минфин заявил о предоставлении регионам поддержки в 100 млрд рублей

Газета.Ru15:10

Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию

Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.
Киноафиша Россиивчера в 13:00

Радий Хабиров обсудил вопросы здравоохранения с главврачами республики

Вчера Глава республики Радий Хабиров провел встречу с главными врачами крупных медучреждений республики, представителями Министерства здравоохранения Башкирии и учеными в области медицины.
ПроТуймазы03:51
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В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией

Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известия04:04
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ10:31
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Газизов: «Если Кокорин окажется в „Спартаке“, то это хорошо»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил интерес своей команды к форварду «Зенита» Александру Кокорину, который возобновил карьеру в «Сочи» на правах аренды, а сейчас стал свободным агентом.
Евро-футбол.ру15:22