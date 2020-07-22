Министерство финансов России сообщило, что в ближайшее время 69 регионов получат финансовую поддержку в 100 млрд рублей.

Общество Росстандарт утвердил ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС Замглавы Росстандарта Алексей Кулешов заявил, что ведомство утвердило новый национальный стандарт (ГОСТ Р) на топливораздаточные колонки (ТРК) с требованием оснащать их защитой от взлома.

Политика США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля. 288

Технологии Данные о гражданском оружии соберут в единую IT-систему НИИ «Восход» к концу 2020 года завершит разработку для Росгвардии информационной системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами, следует из данных на сайте госзакупок. 23

Политика В Норильске назначили исполняющего обязанности главы города «Исполняющим обязанности главы города Норильска назначен Тимофеев Николай Анатольевич, заместитель главы города Норильска по общим вопросам», — заявили в мэрии.

Авто Германия может запустить производство Lada 4x4 Энтузиасты из Германии хотят запустить мелкосерийную сборку Lada 4x4 на базе немецких автозаводов. 31

Политика Британские власти готовятся услужить Владимиру Путину Британская пресса разочарована: никаких доказательств вмешательства России в референдум по Brexit нет (а то ведь непонятно, как же могли британцы проголосовать за выход из ЕС, когда против была большая часть политической элиты, почти вся пресса и Сити), хотя и говорится о попытках повлиять на референдум о независимости Шотландии.

Политика Байден назвал Трампа первым в США президентом-расистом Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал главу государства Дональда Трампа «первым расистом, который избрался в президенты». 16

Происшествия Житель Луцка опубликовал видео с задержанием террориста Опубликована запись выхода и задержания луцкого террориста Кривоша из автобуса попала в СМИ, видео с моментом сдачи террориста опубликовал 22 июля житель Луцка в Facebook. 22

Хоккей Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года. 1

Экономика Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5% Выручка Mail.ru Group по итогам II квартала 2020 года составила 25,37 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 25,5%, говорится в финансовом отчете интернет-холдинга.

Политика Согласованы новые договоренности по перемирию в Донбассе Трехсторонняя контактная группа ТГК (Украина, Россия, ОБСЕ) 22 июля согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе.

Общество На границах Кузбасса возобновлен режим ограничений Как отметили в правительстве региона, в Кемеровской области действует режим повышенной готовности, поэтому необходимость обязательной самоизоляции для въезжающих в регион остается актуальной. 58