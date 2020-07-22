Экономика

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец69 регионов России получат финансовую поддержку в 100 млрд рублей

Министерство финансов России сообщило, что в ближайшее время 69 регионов получат финансовую поддержку в 100 млрд рублей.
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Финансовую поддержку в 100 млрд рублей в ближайшее время получат 69 регионов России

ПРАЙМвчера в 13:22

Минфин усовершенствует распределение финансовой помощи регионам

ИА Красная Веснавчера в 13:56

Поддержку в 100 млрд рублей в ближайшее время получат 69 регионов

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Минфин заявил о предоставлении регионам поддержки в 100 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 15:10

69 регионов России получат финансовую поддержку в 100 млрд рублей

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Минфин усовершенствует методику распределения поддержки регионов

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Минфин назвал объем финансовой поддержки регионов

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Росстандарт утвердил ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС

Замглавы Росстандарта Алексей Кулешов заявил, что ведомство утвердило новый национальный стандарт (ГОСТ Р) на топливораздаточные колонки (ТРК) с требованием оснащать их защитой от взлома.
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Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган считает, что прогресс в отношениях России и США на данном этапе практически невозможен.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
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Политика

США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне

США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru вчера в 13:44
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Армия и оружие

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей

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Путешествия

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости вчера в 05:43
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Армия и оружие

Определены сроки передачи ВМФ России фрегатов с гиперзвуковым оружием

Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" с гиперзвуковым оружием будут переданы ВМФ России в 2025-2026 годах, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации.
Российская газета вчера в 23:36
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Технологии

Данные о гражданском оружии соберут в единую IT-систему

НИИ «Восход» к концу 2020 года завершит разработку для Росгвардии информационной системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами, следует из данных на сайте госзакупок.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Политика

В Норильске назначили исполняющего обязанности главы города

«Исполняющим обязанности главы города Норильска назначен Тимофеев Николай Анатольевич, заместитель главы города Норильска по общим вопросам», — заявили в мэрии.
RT на русском 02:10
Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

В России могут сделать ежемесячными выплаты на детей. Сумма на одного ребенка – 10 000 рублей.
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Авто

Германия может запустить производство Lada 4x4

Энтузиасты из Германии хотят запустить мелкосерийную сборку Lada 4x4 на базе немецких автозаводов.
Экономика сегодня 21 июля в 04:36
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«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

РБК вчера в 02:34
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Политика

Британские власти готовятся услужить Владимиру Путину

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РИА Новости 01:00
Политика

Байден назвал Трампа первым в США президентом-расистом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал главу государства Дональда Трампа «первым расистом, который избрался в президенты».
News.ru 01:55
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Шоу-бизнес

В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения

Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
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Политика

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
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Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru вчера в 15:02
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Культура

Третьяковка продолжит проект онлайн-экскурсий и снимет третий фильм

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Производство нового тягача класса Euro 6 стартует в ноябре на «КамАЗе»

В ноябре 2020 года на заводе "Даймлер КамАЗ Рус", расположенном в городе Набережные Челны, стартует серийный выпуск тягача Mercedes-Benz Actros, оснащенного силовым агрегатом эко-класса "Евро-6".
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Житель Луцка опубликовал видео с задержанием террориста

Опубликована запись выхода и задержания луцкого террориста Кривоша из автобуса попала в СМИ, видео с моментом сдачи террориста опубликовал 22 июля житель Луцка в Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 04:09
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Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
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Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году

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Экономика

Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

Выручка Mail.ru Group по итогам II квартала 2020 года составила 25,37 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 25,5%, говорится в финансовом отчете интернет-холдинга.
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Происшествия

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Политика

Согласованы новые договоренности по перемирию в Донбассе

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Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
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Политика

США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
Газета.Ru 21 июля в 14:03
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