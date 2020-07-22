Экономика
Московский Комсомолец69 регионов России получат финансовую поддержку в 100 млрд рублей
Министерство финансов России сообщило, что в ближайшее время 69 регионов получат финансовую поддержку в 100 млрд рублей.
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Общество
Росстандарт утвердил ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС
Замглавы Росстандарта Алексей Кулешов заявил, что ведомство утвердило новый национальный стандарт (ГОСТ Р) на топливораздаточные колонки (ТРК) с требованием оснащать их защитой от взлома.
Известия вчера в 23:35
Политика
Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США
Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган считает, что прогресс в отношениях России и США на данном этапе практически невозможен.
Интерфакс вчера в 20:41
Общество
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru вчера в 13:44
Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости вчера в 05:43
Армия и оружие
Определены сроки передачи ВМФ России фрегатов с гиперзвуковым оружием
Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" с гиперзвуковым оружием будут переданы ВМФ России в 2025-2026 годах, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации.
Российская газета вчера в 23:36
Технологии
Данные о гражданском оружии соберут в единую IT-систему
НИИ «Восход» к концу 2020 года завершит разработку для Росгвардии информационной системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами, следует из данных на сайте госзакупок.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Политика
В Норильске назначили исполняющего обязанности главы города
«Исполняющим обязанности главы города Норильска назначен Тимофеев Николай Анатольевич, заместитель главы города Норильска по общим вопросам», — заявили в мэрии.
RT на русском 02:10
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
В России могут сделать ежемесячными выплаты на детей. Сумма на одного ребенка – 10 000 рублей.
ToDay News Ufa 01:05
Авто
Германия может запустить производство Lada 4x4
Энтузиасты из Германии хотят запустить мелкосерийную сборку Lada 4x4 на базе немецких автозаводов.
Экономика сегодня 21 июля в 04:36
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
РБК вчера в 02:34
Политика
Британские власти готовятся услужить Владимиру Путину
Британская пресса разочарована: никаких доказательств вмешательства России в референдум по Brexit нет (а то ведь непонятно, как же могли британцы проголосовать за выход из ЕС, когда против была большая часть политической элиты, почти вся пресса и Сити), хотя и говорится о попытках повлиять на референдум о независимости Шотландии.
РИА Новости 01:00
Политика
Байден назвал Трампа первым в США президентом-расистом
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал главу государства Дональда Трампа «первым расистом, который избрался в президенты».
News.ru 01:55
Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор вчера в 03:40
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Культура
Третьяковка продолжит проект онлайн-экскурсий и снимет третий фильм
Культуромания вчера в 12:19
Авто
Производство нового тягача класса Euro 6 стартует в ноябре на «КамАЗе»
В ноябре 2020 года на заводе "Даймлер КамАЗ Рус", расположенном в городе Набережные Челны, стартует серийный выпуск тягача Mercedes-Benz Actros, оснащенного силовым агрегатом эко-класса "Евро-6".
Новые автомобили вчера в 02:54
Происшествия
Житель Луцка опубликовал видео с задержанием террориста
Опубликована запись выхода и задержания луцкого террориста Кривоша из автобуса попала в СМИ, видео с моментом сдачи террориста опубликовал 22 июля житель Луцка в Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 04:09
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Финансы
Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году
Доллар может рухнуть в 2020 году, заявил экономист Михаил Делягин, подсказав, в какой валюте лучше хранить свои сбережения.
iReactor вчера в 05:52
Экономика
Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%
Выручка Mail.ru Group по итогам II квартала 2020 года составила 25,37 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 25,5%, говорится в финансовом отчете интернет-холдинга.
Интерфакс 02:17
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
Политика
Согласованы новые договоренности по перемирию в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа ТГК (Украина, Россия, ОБСЕ) 22 июля согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе.
Rambler News Service 02:26
Общество
На границах Кузбасса возобновлен режим ограничений
Как отметили в правительстве региона, в Кемеровской области действует режим повышенной готовности, поэтому необходимость обязательной самоизоляции для въезжающих в регион остается актуальной.
RuNews24.ru 02:11
Футбол
Роналду побил рекорд Шевченко, который держался в Серии А почти 20 лет
РИА Новости 21 июля в 02:50
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
Политика
США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем
Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
Газета.Ru 21 июля в 14:03