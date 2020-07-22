Экономика

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец69 регионов России получат финансовую поддержку в 100 млрд рублей

Министерство финансов России сообщило, что в ближайшее время 69 регионов получат финансовую поддержку в 100 млрд рублей.
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Сколько получит Дагестан из 200 млрд рублей дополнительной помощи Правительства России?

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Павел Прилучный жестко осадил подписчика за вопрос о личной жизни

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