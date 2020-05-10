Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались.

69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки

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