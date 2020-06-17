Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиШесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом

Результаты тестирования на коронавирус у шести игроков "Ростова" выявили отклонения от нормы, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
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6 игроков «Ростова» заразились коронавирусом. Весь клуб ушел на карантин, матч с «Сочи», видимо, не состоится

Sport24.ru13:00

Арустамян назвал фамилии шести игроков «Ростова», заразившихся коронавирусом

Sport.ru11:59

Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом

РИА Новости10:33

Названы фамилии игроков «Ростова», у которых подозревают коронавирус

Чемпионат10:41

Кокорин заявил, что не в курсе о ситуации с коронавирусом в «Ростове»

Metaratings12:50

У 6 игроков «Ростова» COVID-19, клуб на изоляции. С «Сочи» не сыграть даже молодежкой, от технаря спасет только перенос

Sports.ru10:50

Коронавирус в «Ростове»: 6 зараженных игроков, 42 человека на карантине. Подробности

Спорт-Экспресс11:45
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
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Происшествия

Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП

Игоря Ишаева, внука экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, госпитализировали после ДТП, которое он спровоцировал в Москве, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.
Известия 15:46
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Общество

«Дождь»: в Москве покупают онлайн-голоса за поправки к Конституции

Москвичам за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте mos.ru и поучаствовать в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции.
Телеканал RTVI 03:22
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Политика

В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей

Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Lenta.ru 11:15
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Фигурное катание

Плющенко заявил, что Трусова хотела перейти к нему ещё два года назад

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что отец Александры Трусовой общался с ним относительно возможного перехода ещё в 2018 году.
RT на русском 15:08
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
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Энергетика

Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Lenta.ru 14:04
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Энергетика

Глава Минэнерго назвал комфортную для России цену за баррель

По словам главы Минэнерго России, бюджет был сформирован при цене $42 за баррель Urals.
Вести.Ru 11:40
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Политика

Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР

Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
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Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

REGNUM 08:29
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Футбол

Домагой Вида продолжит карьеру в России

Свободная Пресса вчера в 15:54
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Происшествия

Семилетний ребенок ударил ножом отца, избивавшего мать в Подмосковье

ФАН 06:02
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
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Наука

В Татарстане через два года начнутся испытания робота-хирурга

РИА ОмскПресс 15:48
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 15:07
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Энергетика

Бензин в России рекордно подорожал

Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки.
Lenta.ru 10:24
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Общество

Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия 14:06
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Происшествия

Актриса Нонна Гришаева рассказала, как Ефремов «медленно убивал себя»

Российская актриса Нонна Гришаева рассказала, что ее коллега Михаил Ефремов "медленно убивал себя" из-за проблем с алкоголем.
Газета.Ru 15:47
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Общество

ВОЗ прекратила испытания популярного лекарства от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, считавшегося популярным лекарством от коронавируса.
Lenta.ru 16:01
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия 15 июня в 19:50
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Космос

SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс

Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов.
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BMW представила новые M5 и M5 Competition

Компания BMW презентовала новый электромобиль M5, а также его более мощную версию M5 Competition. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста 10:26
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Ольга Зарубина: У Норкиной, видимо, были проблемы с алкоголем

"Ножки раздвинула и пошла": Норкина перед смертью уколола Зарубину Ольга Зарубина "Ее агрессия меня удивила" С Норкиной Зарубина виделась один раз в жизни.
Собеседник 13:06
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Мосгоризбирком опроверг данные об отказах в УИК работать на голосовании

Мосгоризбирком опроверг информацию о массовом отказе членов участковых избирательных комиссий работать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 15:23
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Космос

С борта МКС США запустят военный спутник

Соединенные Штаты 17 июня запустят малый космический аппарат Red-Eye-2 с борта Международной космической станции для проведения экспериментов в интересах управления перспективных исследовательских проектов оборонного ведомства страны DARPA.
Военное дело 03:14
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На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
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Происшествия

В Туле восемь человек пострадали в ДТП

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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