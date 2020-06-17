Коронавирус
РИА НовостиШесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом
Результаты тестирования на коронавирус у шести игроков "Ростова" выявили отклонения от нормы, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
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Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Происшествия
Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП
Игоря Ишаева, внука экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, госпитализировали после ДТП, которое он спровоцировал в Москве, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.
Известия 15:46
Общество
«Дождь»: в Москве покупают онлайн-голоса за поправки к Конституции
Москвичам за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте mos.ru и поучаствовать в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции.
Телеканал RTVI 03:22
Политика
В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей
Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Lenta.ru 11:15
Фигурное катание
Плющенко заявил, что Трусова хотела перейти к нему ещё два года назад
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что отец Александры Трусовой общался с ним относительно возможного перехода ещё в 2018 году.
RT на русском 15:08
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Энергетика
Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Lenta.ru 14:04
Энергетика
Глава Минэнерго назвал комфортную для России цену за баррель
По словам главы Минэнерго России, бюджет был сформирован при цене $42 за баррель Urals.
Вести.Ru 11:40
Политика
Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР
Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
Футбол
Домагой Вида продолжит карьеру в России
Свободная Пресса вчера в 15:54
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Наука
В Татарстане через два года начнутся испытания робота-хирурга
РИА ОмскПресс 15:48
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 15:07
Энергетика
Бензин в России рекордно подорожал
Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки.
Lenta.ru 10:24
Общество
Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве
Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия 14:06
Происшествия
Актриса Нонна Гришаева рассказала, как Ефремов «медленно убивал себя»
Российская актриса Нонна Гришаева рассказала, что ее коллега Михаил Ефремов "медленно убивал себя" из-за проблем с алкоголем.
Газета.Ru 15:47
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
ВОЗ прекратила испытания популярного лекарства от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, считавшегося популярным лекарством от коронавируса.
Lenta.ru 16:01
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 15 июня в 19:50
Космос
SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс
Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов.
РБК 08:02
Авто
BMW представила новые M5 и M5 Competition
Компания BMW презентовала новый электромобиль M5, а также его более мощную версию M5 Competition. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста 10:26
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина: У Норкиной, видимо, были проблемы с алкоголем
"Ножки раздвинула и пошла": Норкина перед смертью уколола Зарубину Ольга Зарубина "Ее агрессия меня удивила" С Норкиной Зарубина виделась один раз в жизни.
Собеседник 13:06
Общество
Мосгоризбирком опроверг данные об отказах в УИК работать на голосовании
Мосгоризбирком опроверг информацию о массовом отказе членов участковых избирательных комиссий работать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 15:23
Космос
С борта МКС США запустят военный спутник
Соединенные Штаты 17 июня запустят малый космический аппарат Red-Eye-2 с борта Международной космической станции для проведения экспериментов в интересах управления перспективных исследовательских проектов оборонного ведомства страны DARPA.
Военное дело 03:14
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Происшествия
В Туле восемь человек пострадали в ДТП
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:57