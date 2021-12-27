Государственная корпорация «Туризм.рф» выделит деньги на строительство шести гостиниц в Иркутской области общей вместимостью более 1,1 тысячи номеров, сообщается 27 декабря на сайте регионального правительства.
К 2024 году показатель внутреннего туристического потока планируется увеличить до 3 млн человек, что позволит увеличить вклад от туризма в ВРП в два раза (с 0,7% до 1,5%) и создать дополнительно 5 тыс. рабочих мест.
Минский городской суд в понедельник приговорил россиянина Егора Дудникова, который был обвинен в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности Белоруссии, к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.