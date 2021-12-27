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6 гостиниц на 1,1 тыс. номеров построят в Приангарье на деньги госкорпорации «Туризм.рф»

Государственная корпорация «Туризм.рф» выделит деньги на строительство шести гостиниц в Иркутской области общей вместимостью более 1,1 тысячи номеров, сообщается 27 декабря на сайте регионального правительства.
ИрСити
Поддержку проектам корпорация «Туризм.РФ» окажет в виде взноса в уставной капитал специально создаваемых проектных компаний.
Твой Иркутск
Корпорация поддерживает инвестора вплоть до запуска объектов в эксплуатацию, после чего может продать свою долю инвестору по рыночной стоимости, а средства реинвестировать в следующие проекты.
Твой Иркутск
К 2024 году показатель внутреннего туристического потока планируется увеличить до 3 млн человек, что позволит увеличить вклад от туризма в ВРП в два раза (с 0,7% до 1,5%) и создать дополнительно 5 тыс. рабочих мест.
Интерфакс

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6 гостиниц на 1,1 тыс. номеров построят в Приангарье на деньги госкорпорации «Туризм.рф»
ИрСити00:30
В Иркутской области построят шесть отелей при поддержке правительства РФ
Глагол. Иркутское обозрение22:44
В Прибайкалье более 300 тыс. туристов смогут принять отели, которые поддержит «Туризм.РФ»
ТАСС22:13
В 2022 году «Туризм.РФ» выделит средства на строительство шести отелей в Иркутской области
RuNews24.ru21:46
«Туризм.РФ» выделит деньги на строительство 6 отелей в Иркутской области
Интерфакс - Россия21:14
«Туризм.РФ» направит средства на строительство шести гостиниц в Иркутской области
IrkutskMedia21:00
Корпорация «Туризм.РФ» направит средства на строительство шести гостиниц в Иркутской области
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