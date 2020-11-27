Тайсон оказался тяжелее Джонса почти на 5 кг

В ночь с 28 на 29 ноября по московскому времени в Карсоне (штат Калифорния, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет выставочная встреча между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом-младшим.