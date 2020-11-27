6 российских биатлонистов отправлены на карантин в Контиолахти
Шестеро российских биатлонистов помещены на самоизоляцию в финском городе Контиолахти перед первым этапом Кубка мира. Стартовая гонка нового сезона состоится в субботу, 28 ноября. Сообщается, что финские врачи обнаружили коронавирус у трёх членов сборной России.В источнике
С чего всё началось
«Несмотря на то, что тест Гараничева был отрицательным, Евгений будет отстранен до 5 декабря, поскольку делил один номер с Бабиковым»,— указано в сообщении на сайте
союза.
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