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Честный рейтинг букмекеров

6 российских биатлонистов отправлены на карантин в Контиолахти

Шестеро российских биатлонистов помещены на самоизоляцию в финском городе Контиолахти перед первым этапом Кубка мира. Стартовая гонка нового сезона состоится в субботу, 28 ноября. Сообщается, что финские врачи обнаружили коронавирус у трёх членов сборной России.В источнике
С чего всё началось
«Несмотря на то, что тест Гараничева был отрицательным, Евгений будет отстранен до 5 декабря, поскольку делил один номер с Бабиковым»,— указано в сообщении на сайте
 союза.
Коммерсантъ26 ноября в 09:38
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РИА Новости

Шесть членов сборной России отправлены на карантин в Финляндии

РИА Новостивчера в 05:38
Чемпионат

Русская рулетка. Почему от сборной России по биатлону не надо ждать ничего хорошего

Чемпионатвчера в 10:10
Sport24.ru

Бабиков: «IBU со мной еще не контактировал. Жду, какое решение будет принято»

Sport24.ru26 ноября в 11:47
МК-Спорт

Сборная России по биатлону не будет менять Гараничева и Бабикова

МК-Спорт26 ноября в 14:18
Sports.ru

Антон Бабиков: «Мы в ожидании того, какие решения будут приняты. Контакт с врачами постоянный, но лечить нечего»

Sports.ru26 ноября в 13:59
Матч ТВ

В сборной России не будут искать замену Бабикову и Гараничеву

Матч ТВ26 ноября в 15:16
Спорт-Экспресс

IBU отправила Бабикова, Гараничева и еще четырех членов сборной России на карантин

Спорт-Экспрессвчера в 08:59

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