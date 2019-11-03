Шоу-бизнес

Российская газетаРоссийская газета70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере

Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".
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«Всегда считала эту страну родной»: Пугачёва объяснила свой приезд в Белоруссию

Телепрограмма05:21

Пугачева зареклась выходить на сцену до 80 лет

Lenta.ruвчера в 13:47

Алла Пугачева заявила, что в следующий раз выйдет на сцену только в 80 лет

Вокруг ТВвчера в 16:30

Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет

РБКвчера в 15:56

Пугачева: «Скажите мне: „Аллочка, просто живи“»

StarHit.ruвчера в 14:00

Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет

РИА Новостивчера в 17:13

Пугачева снова уходит со сцены

Super.ruвчера в 12:31
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«Уж 70 мне! Не пою, не рожаю, а все равно кое-кого раздражаю!». Алла Пугачева дала зажигательный концерт в Минске

КП - Беларусьвчера в 18:28
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
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Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
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В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России

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РИА Новости 03:28
Политика

Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны

Правительство Сальвадора приняло решение выдворить из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы, говорится в заявлении администрации сальвадорского президента.
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Раскрыто имя попутчика убитого в Москве главы центра «Э» Ингушетии

Во время нападения на начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в машине находился третий человек.
Lenta.ru вчера в 17:00
Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы

Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
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Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Единоборства

Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса

В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Общество

Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды

Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM 01 ноября в 21:23
Происшествия

В ДТП на Московском шоссе в Петербурге погибли два человека

По данным отдела пропаганды ГИБДД по городу и области, в результате ДТП двое человек погибли.
КП - Санкт-Петербург 02:22
Армия и оружие

Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда 30 октября в 16:57
Политика

В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ

Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 04:27
Фигурное катание

Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй

Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
МК-Спорт вчера в 14:44
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Участник «Евровидения» не прошел слепые прослушивания в «Голосе»

VSE42.RU 04:35
Культура

Путин поздравил Градского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем и отметил его уникальные вокальные данные, которые позволили вписать яркие страницы в историю отечественной эстрады, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:55
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию

Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Общество

Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
РИА Новости вчера в 07:45
Здоровье

Минздрав изменил норму потребления соли для россиян

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru вчера в 09:31
Религия

Патриарх Кирилл подписал грамоту о единстве западных приходов с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе с Русской православной церковью.
RT на русском 01 ноября в 10:02
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В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком

РБК 02:51
Происшествия

В Курской области школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище

В городе Щигры Курской области три школьницы разрушили памятники на нескольких могилах.
РБК вчера в 13:54
Музыка

Земфира исполнила новые песни на концерте в Дубае

Все на концерте прозвучали 17 песен. Отметим, что Земфира довольно редко радует своих поклонников выступлениями и новыми треками.
Петербургский дневник 02:57
Гаджеты

Redmi представил бюджетный 40-дюймовый смарт-телевизор

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Депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива попал в скандал. Он пригрозил случайному прохожему физической расправой.
Аргументы недели 04:41
Общество

Airbnb запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок

Airbnb запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок.
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Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США

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Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой

Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости 01 ноября в 18:04
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«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
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Недвижимость

Названы самые благоприятные регионы для ипотеки

Наиболее комфортные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе РФ, где зафискировано наиболее удачное соотношение средней зарплаты и ипотечных платежей.
BFM.ru 03:43
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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