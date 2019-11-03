Шоу-бизнес
Российская газета70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере
Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".
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Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 01 ноября в 05:13
Политика
В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России
В Европе началась "цепная реакция" по теме снятия антироссийских санкций, рассказал RT Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости 03:28
Политика
Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны
Правительство Сальвадора приняло решение выдворить из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы, говорится в заявлении администрации сальвадорского президента.
РИА Новости 00:47
Происшествия
Раскрыто имя попутчика убитого в Москве главы центра «Э» Ингушетии
Во время нападения на начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в машине находился третий человек.
Lenta.ru вчера в 17:00
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 31 октября в 05:25
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Рамблер 31 октября в 19:02
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Единоборства
Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса
В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM 01 ноября в 21:23
Происшествия
В ДТП на Московском шоссе в Петербурге погибли два человека
По данным отдела пропаганды ГИБДД по городу и области, в результате ДТП двое человек погибли.
КП - Санкт-Петербург 02:22
Армия и оружие
Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади
Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда 30 октября в 16:57
Политика
В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ
Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 04:27
Фигурное катание
Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй
Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
МК-Спорт вчера в 14:44
Культура
Путин поздравил Градского с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем и отметил его уникальные вокальные данные, которые позволили вписать яркие страницы в историю отечественной эстрады, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:55
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Общество
Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
РИА Новости вчера в 07:45
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru вчера в 09:31
Религия
Патриарх Кирилл подписал грамоту о единстве западных приходов с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе с Русской православной церковью.
RT на русском 01 ноября в 10:02
Происшествия
В Курской области школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище
В городе Щигры Курской области три школьницы разрушили памятники на нескольких могилах.
РБК вчера в 13:54
Музыка
Земфира исполнила новые песни на концерте в Дубае
Все на концерте прозвучали 17 песен. Отметим, что Земфира довольно редко радует своих поклонников выступлениями и новыми треками.
Петербургский дневник 02:57
Гаджеты
Redmi представил бюджетный 40-дюймовый смарт-телевизор
Народные новости вчера в 01:05
Общество
Депутат Верховной Рады пригрозил отрезать голову случайному прохожему
Депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива попал в скандал. Он пригрозил случайному прохожему физической расправой.
Аргументы недели 04:41
Общество
Airbnb запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок
Airbnb запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок.
Эхо Москвы 01:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости вчера в 00:51
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер вчера в 11:33
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 11:47
Недвижимость
Названы самые благоприятные регионы для ипотеки
Наиболее комфортные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе РФ, где зафискировано наиболее удачное соотношение средней зарплаты и ипотечных платежей.
BFM.ru 03:43