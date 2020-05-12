Коронавирус
Rusbankrot.ru70% производителей мебели могут обанкротиться уже летом
Печальный прогноз был озвучен накануне президентом Ассоциацией мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР): в течение ближайших двух месяцев почти 70% предприятий могут не выдержать кризиса и обанкротиться.
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с чего всё началось
Почти 70% предприятий оказались на грани банкротства из-за вынужденного простоя во время периода нерабочих дней, отсутствия господдержки и кризиса неплатежей. 69% опрошенных АМДПР производителей мебели заявили, что запаса финансовой прочности у них хватит на полтора месяца.РБКвчера в 13:31
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Почти 70% мебельных производств в России могут обанкротиться в течение двух месяцев
Эхо Москвывчера в 16:02
Производители мебели в РФ продержатся еще два месяца, затем — банкротство
ИА Красная Веснавчера в 15:12
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