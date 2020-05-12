Почти 70% предприятий оказались на грани банкротства из-за вынужденного простоя во время периода нерабочих дней, отсутствия господдержки и кризиса неплатежей. 69% опрошенных АМДПР производителей мебели заявили, что запаса финансовой прочности у них хватит на полтора месяца.

с чего всё началось

Печальный прогноз был озвучен накануне президентом Ассоциацией мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР): в течение ближайших двух месяцев почти 70% предприятий могут не выдержать кризиса и обанкротиться.

70% производителей мебели могут обанкротиться уже летом

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