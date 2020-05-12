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Rusbankrot.ruRusbankrot.ru70% производителей мебели могут обанкротиться уже летом

Печальный прогноз был озвучен накануне президентом Ассоциацией мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР): в течение ближайших двух месяцев почти 70% предприятий могут не выдержать кризиса и обанкротиться.
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с чего всё началось

Производители мебели предупредили о возможном банкротстве 70% предприятий

Почти 70% предприятий оказались на грани банкротства из-за вынужденного простоя во время периода нерабочих дней, отсутствия господдержки и кризиса неплатежей. 69% опрошенных АМДПР производителей мебели заявили, что запаса финансовой прочности у них хватит на полтора месяца.
РБКвчера в 13:31

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Почти 70% мебельных производств в России могут обанкротиться в течение двух месяцев

Эхо Москвывчера в 16:02

СМИ: 70% предприятий по производству мебели могут обанкротиться

Накануне.Ruвчера в 20:45

Две трети мебельных производств РФ могут обанкротиться к июлю

News.ruвчера в 19:45

Производители мебели предупредили о возможном банкротстве 70% предприятий

Коммерсантъвчера в 18:44

В России может обанкротиться до 70% производителей мебели

Ведомостивчера в 21:22

Производители мебели в РФ продержатся еще два месяца, затем — банкротство

ИА Красная Веснавчера в 15:12

Производители мебели предупредили о возможном банкротстве 70% предприятий

РБКвчера в 13:31
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Общество

В Москве еще 1 820 человек вылечились после коронавируса

ТАСС 02:21
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Происшествия

При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек

Пять человек погибли при пожаре в отделении реанимации в больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Коммерсантъ 00:56
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Здоровье

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Здоровье

Врачи выявили новые симптомы коронавируса у детей

Врачи выявили новые симптомы коронавируса у детей, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:23
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Авто

Продажи АвтоВАЗа в апреле упали в три раза

В апреле АвтоВАЗ продал в России 10 055 автомобилей, следует из пресс-релиза компании.
Инфорос вчера в 07:28
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Политика

В Крыму заявили, что Климкин «сел в лужу» с прогнозами по полуострову

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил РИА Новости, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин опростоволосился в своих прогнозах насчет "возвращения" полуострова.
РИА Новости вчера в 15:11
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
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Общество

Как граждане России могут получить 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет

Претендовать на выплату размером 10 тысяч рублей могут родители детей от 3 до 16 лет.
Каменские известия 00:43
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Общество

МВД назвало регионы-лидеры по нарушению режима самоизоляции

Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.
Коммерсантъ 10 мая в 21:42
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Политика

На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
РИА Новости 01:41
Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Экономика

WSJ: миллиардер Илон Маск живет в долг

WSJ указывает на тот факт, что использование акций в качестве залога по многочисленным кредитам может негативным образом сказаться на капитализации Tesla.
Газета.Ru вчера в 07:28
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Общество

Брат Малышевой подтвердил, что заразился коронавирусом

Газета.Ru вчера в 16:17
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Единоборства

Хабиб отреагировал на оскорбления Макгрегора

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления ирландца Конора Макгрегора.
Газета.Ru 01:46
Экономика

Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога

Ограничения на беззалоговые кредиты могут ввести и другие банки, которые столкнулись с невозможностью проверить платежеспособность заемщика, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
Ведомости вчера в 23:26
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Политика

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
99
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
2,4K
Политика

Китай отменит дополнительные пошлины на часть импорта из США

Пекин с 19 мая прекращает взимать дополнительные пошлины на ряд импортируемых из США товаров, которые были введены в ответ на аналогичные меры Вашингтона, говорится в сообщении министерства финансов Китая.
Взгляд.ру 02:25
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
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Происшествия

В Кабуле прогремел взрыв у входа в больницу

РИА Новости 02:32
Общество

После обращения Путина рухнул сайт госуслуг

После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
Общество

Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год

Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
Челябинск Сегодня вчера в 10:21
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Экономика

Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов

Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения сбора с иностранцев в размере не более 300 батов ($9).
ТАСС вчера в 23:30
Футбол

Составлен рейтинг самых успешных бомбардиров Лиги чемпионов

Портал Give Me Sport опубликовал список лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, подсчитав, кто из них забивает больше всего в среднем за игру.
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Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
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Политика

Украине следует пересмотреть договор об ассоциации с ЕС — Пристайко

В условиях продолжающейся мировой пандемии коронавируса, Украине следует воспользоваться ситуацией и добиться пересмотра условий соглашения об ассоциации с ЕС.
Евразия Daily 00:39
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