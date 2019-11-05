Общество

ФедералПрессФедералПрессЮрлица не платят за вывоз мусора

Невыплаты за вывоз мусора со стороны юридических лиц составляют 65-70 %, в то время как на население приходится от 20 до 35 %. Об этом рассказал РБК Денис Буцаев, генеральный директор «Российского экологического оператора».
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с чего всё началось

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%

Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%, заявил в интервью РБК Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», который отвечает за реализацию в России стартовавшей в начале 2019 года мусорной реформы.
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Эксперт: ужесточение мер по сбору мусорных платежей не спасет реформу

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Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%

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Эхо Москвы00:15

Неплатежи компаний за вывоз мусора выросли до 70%

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