Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%, заявил в интервью РБК Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», который отвечает за реализацию в России стартовавшей в начале 2019 года мусорной реформы.

с чего всё началось

Невыплаты за вывоз мусора со стороны юридических лиц составляют 65-70 %, в то время как на население приходится от 20 до 35 %. Об этом рассказал РБК Денис Буцаев, генеральный директор «Российского экологического оператора».

Юрлица не платят за вывоз мусора

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