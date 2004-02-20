71 случай заболевания коронавирусом был зарегистрирован в России за минувшие сутки. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в национальном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

71 человек заразился коронавирусом в России за сутки

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