Общество

Peterburg2.ruPeterburg2.ru71 человек заразился коронавирусом в России за сутки

1 фото
71 случай заболевания коронавирусом был зарегистрирован в России за минувшие сутки. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в национальном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Читать в источнике
Комментировать
Наука

Решение термоядерного синтеза в РФ позволит создать «вечный двигатель»

Российские ученые сделали новый шаг на пути к решению задачи термоядерного синтеза, сообщает информационное издание «Российская газета».
NewInform вчера в 13:36
Общество

ЦИК приостановил в регионах агитацию по голосованию за поправки в Конституцию

Центризбирком попросил регионы притормозить печать и публикацию агитационных материалов о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.
Znak.com 02:00
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Общество

Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса

Всероссийскую диспансеризацию временно приостановили в связи с распространением коронавируса.
РЕН ТВ 01:42
Общество

Меркель отправилась на карантин из-за коронавируса

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин, передает РИА Новости со ссылкой на немецкое правительство.
Аргументы и Факты вчера в 15:15
Экономика

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости 21 марта в 20:45
Общество

Мишустин поручил Минтруду и ФНС следить за случаями невыплаты зарплаты

Российский премьер Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 поручил Минтруду и ФНС России обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с невыплатой заработной платы.
RT на русском 02:53
Происшествия

Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом

Lenta.ru вчера в 09:31
Авто

Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли

Tvoe-avto.com вчера в 08:05
Общество

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:36
Технологии

США применят суперкомпьютеры для борьбы с коронавирусом

Белый дом, IBM и министерство энергетики в США объединились, чтобы направить вычислительные ресурсы суперкомпьютеров на изобретение вакцины от COVID-19.
iReactor 02:21
Армия и оружие

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Общество

Льготный проезд для школьников временно отменен в Москве

Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
ТВ Центр 02:31
Футбол

Черчесов рассказал о ненужности Кокорина российской сборной

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов оценил шансы нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, который находится в аренде в клубе "Сочи", вернуться в национальную команду.
Накануне.Ru вчера в 20:01
Здоровье

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Политика

Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом

Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 01:11
Шоу-бизнес

Обнажённая Мадонна опубликовала видео из ванной

61-летняя Мадонна разместила в Инстаграм видео, на котором совершенно голая сидит в ванной.
Paparazzi.ru 02:30
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM вчера в 13:36
Происшествия

На Кубани не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

В Краснодарском крае по состоянию на 23 марта не зарегистрированы новые случаи коронавируса.
Сайт города Армавира 03:35
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс вчера в 01:37
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:33
Общество

Аренда дач в Тверской области сильно подорожала на фоне коронавируса

Аналитики прогнозируют рост стоимости аренды дач до 50% к маю.
Афанасий-бизнес 03:13
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости вчера в 05:03
Общество

Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство РФ выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из своего резервного фондана закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в целях предупреждения распространения коронавируса, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02:21
Футбол

Семин объявил трех лучших футболистов сезона

Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
ProstoProSport вчера в 08:18
Хоккей

26 лет назад Уэйн Гретцки стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ

26 лет назад нападающий «Лос-Анджелеса» Уэйн Гретцки в матче против «Ванкувера» (3:6) забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд великого Горди Хоу.
Спорт-Экспресс 03:30
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Яндекс.Дзен
Рекомендательная лента контента и платформа для блогеров. Работает в мобильных приложениях на Android и iOS, с главной страницы Яндекса и встроен в Яндекс.Браузер. «Яндекс.Дзен» формирует ленту публикаций, автоматически подстраиваясь под интересы пользователя. Подбор публикаций осуществляется на основе анализа истории посещённых страниц, указанных пользователем предпочтений, местоположения, времени суток и других факторов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное