Общество
Peterburg2.ru71 человек заразился коронавирусом в России за сутки
71 случай заболевания коронавирусом был зарегистрирован в России за минувшие сутки. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в национальном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Наука
Решение термоядерного синтеза в РФ позволит создать «вечный двигатель»
Российские ученые сделали новый шаг на пути к решению задачи термоядерного синтеза, сообщает информационное издание «Российская газета».
Общество
ЦИК приостановил в регионах агитацию по голосованию за поправки в Конституцию
Центризбирком попросил регионы притормозить печать и публикацию агитационных материалов о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
Общество
Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса
Всероссийскую диспансеризацию временно приостановили в связи с распространением коронавируса.
Общество
Меркель отправилась на карантин из-за коронавируса
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин, передает РИА Новости со ссылкой на немецкое правительство.
Экономика
Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту
Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Общество
Мишустин поручил Минтруду и ФНС следить за случаями невыплаты зарплаты
Российский премьер Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 поручил Минтруду и ФНС России обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с невыплатой заработной платы.
Происшествия
Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом
Авто
Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли
Общество
За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Технологии
США применят суперкомпьютеры для борьбы с коронавирусом
Белый дом, IBM и министерство энергетики в США объединились, чтобы направить вычислительные ресурсы суперкомпьютеров на изобретение вакцины от COVID-19.
Армия и оружие
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Общество
Льготный проезд для школьников временно отменен в Москве
Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
Футбол
Черчесов рассказал о ненужности Кокорина российской сборной
Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов оценил шансы нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, который находится в аренде в клубе "Сочи", вернуться в национальную команду.
Здоровье
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Политика
Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом
Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Обнажённая Мадонна опубликовала видео из ванной
61-летняя Мадонна разместила в Инстаграм видео, на котором совершенно голая сидит в ванной.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Происшествия
На Кубани не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
В Краснодарском крае по состоянию на 23 марта не зарегистрированы новые случаи коронавируса.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Общество
Аренда дач в Тверской области сильно подорожала на фоне коронавируса
Аналитики прогнозируют рост стоимости аренды дач до 50% к маю.
Общество
Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Общество
Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство РФ выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из своего резервного фондана закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в целях предупреждения распространения коронавируса, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
Семин объявил трех лучших футболистов сезона
Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
Хоккей
26 лет назад Уэйн Гретцки стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ
26 лет назад нападающий «Лос-Анджелеса» Уэйн Гретцки в матче против «Ванкувера» (3:6) забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд великого Горди Хоу.