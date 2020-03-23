Общество

Peterburg2.ruPeterburg2.ru71 человек заразился коронавирусом в России за сутки

71 случай заболевания коронавирусом был зарегистрирован в России за минувшие сутки. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в национальном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Мишустин: 438 случаев COVID-19 зафиксировано в России

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Ситуация по коронавирусу в России не такая острая как в мире — Мишустин

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В России выявили свыше 400 зараженных коронавирусом

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Количество случаев коронавируса в России увеличилось до 438

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Peterburg2.ru03:04

В России за сутки подтвержден 71 случай коронавируса

FlashNord02:50
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Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
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Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
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Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
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Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
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Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Россию

Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.
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Apple может возобновить проект беспроводной зарядки AirPower

Выход станции изначально был запланирован на 2018 год. Однако Apple при разработке новинки столкнулась с рядом сложностей.
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Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

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Общество

Главврача калужской больницы могут уволить за отпуск в Таиланде

На сегодняшнем заседании правительства региона врио губернатора Владислав Шапша поинтересовался, все ли главные врачи горбольниц на месте.
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Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион

В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Магсити74 вчера в 02:24
Политика

Украинский министр приравнял людей старше 65 лет к трупам

Рассуждая о массовом тестировании, глава Минздрава отметил, что на Украине средняя продолжительность жизни мужчин составляет 65 лет.
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В Воронежской области дети чиновников отдохнули вместо льготников

В 2019 году дети служащих управления получили четыре из девяти путевок в Ялту, выделенных на весь муниципалитет для обеспечения ребят, которым курортное лечение требовалось по медицинским показаниям.
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Транспорт

В Саратовской области из-за снегопада закрыты трассы

Сотрудники региональной ГИБДД приняли решение о закрытии движения транспортных средств по нескольким междугородним трассам, проходящим через Саратовскую область.
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Общество

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Интерфакс 02:43
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.
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Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
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Шоу-бизнес

Видео из ванной опубликовала обнажённая Мадонна

Американская исполнительница Мадонна разместила в своём аккаунте в Twitter ролик под названием «Нет-дискриминации-COVID-19!».
Live24 04:12
Общество

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения людей, которые паникуют из-за коронавируса и запасаются туалетной бумагой, придумали особенный термин.
ToDay News Ufa вчера в 11:38
Общество

В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.
РИА Новости 02:28
Политика

Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Российская газета вчера в 19:54
Футбол

Ньюкасл Джетс – Мельбурн Сити: мастерство сыграет решающую роль

Эксперт сайта Legalbet Владислав Батурин предлагает ставку на победу Мельбурн Сити в матче чемпионата Австралии.
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Энергетика

Цены на нефть обвалились на 8% на открытии торгов

Как сообщает газета «Известия», мировые цены на нефть рухнули на 8–9% на открытии торгов 23 марта.
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Политика

Мишустин назначил Ильичева замминистра экономического развития РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Ильичева заместителем министра экономического развития.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
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Общество

Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону

Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.
Live24 03:29
Политика

Семь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию

В Италию прибыли семь военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими военными вирусологами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 02:27
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Президент «Урала» предложил обнулить РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов предложил обнулить чемпионат, а новый сезон начать в том же составе участников.
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Пилот «Рено» выиграл виртуальный «Гран-при Бахрейна», Шварцман сошел

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На Камчатке пассажирский Як-40 сел на занятую другим самолетом полосу

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Российский ученый допустил попадание коронавируса на Землю из космоса

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ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.
Газета.Ru 04:29
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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