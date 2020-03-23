71 случай заболевания коронавирусом был зарегистрирован в России за минувшие сутки. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в национальном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

71 человек заразился коронавирусом в России за сутки

Экономика Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".

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Общество Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.

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