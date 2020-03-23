Общество
Peterburg2.ru71 человек заразился коронавирусом в России за сутки
71 случай заболевания коронавирусом был зарегистрирован в России за минувшие сутки. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в национальном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Экономика
Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти
За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
Политика
Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Россию
Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.
Гаджеты
Apple может возобновить проект беспроводной зарядки AirPower
Выход станции изначально был запланирован на 2018 год. Однако Apple при разработке новинки столкнулась с рядом сложностей.
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить за отпуск в Таиланде
На сегодняшнем заседании правительства региона врио губернатора Владислав Шапша поинтересовался, все ли главные врачи горбольниц на месте.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион
В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Политика
Украинский министр приравнял людей старше 65 лет к трупам
Рассуждая о массовом тестировании, глава Минздрава отметил, что на Украине средняя продолжительность жизни мужчин составляет 65 лет.
Происшествия
В Воронежской области дети чиновников отдохнули вместо льготников
В 2019 году дети служащих управления получили четыре из девяти путевок в Ялту, выделенных на весь муниципалитет для обеспечения ребят, которым курортное лечение требовалось по медицинским показаниям.
Транспорт
В Саратовской области из-за снегопада закрыты трассы
Сотрудники региональной ГИБДД приняли решение о закрытии движения транспортных средств по нескольким междугородним трассам, проходящим через Саратовскую область.
Общество
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.
Общество
В Москве отменили льготный проезд для школьников
На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
Шоу-бизнес
Видео из ванной опубликовала обнажённая Мадонна
Американская исполнительница Мадонна разместила в своём аккаунте в Twitter ролик под названием «Нет-дискриминации-COVID-19!».
Общество
Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин
Для обозначения людей, которые паникуют из-за коронавируса и запасаются туалетной бумагой, придумали особенный термин.
Общество
В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.
Политика
Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом
Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Футбол
Ньюкасл Джетс – Мельбурн Сити: мастерство сыграет решающую роль
Эксперт сайта Legalbet Владислав Батурин предлагает ставку на победу Мельбурн Сити в матче чемпионата Австралии.
Энергетика
Цены на нефть обвалились на 8% на открытии торгов
Как сообщает газета «Известия», мировые цены на нефть рухнули на 8–9% на открытии торгов 23 марта.
Политика
Мишустин назначил Ильичева замминистра экономического развития РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Ильичева заместителем министра экономического развития.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Общество
Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону
Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.
Политика
Семь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию
В Италию прибыли семь военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими военными вирусологами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, сообщили в Минобороны России.
Футбол
Президент «Урала» предложил обнулить РПЛ
Президент «Урала» Григорий Иванов предложил обнулить чемпионат, а новый сезон начать в том же составе участников.
Автоспорт
Пилот «Рено» выиграл виртуальный «Гран-при Бахрейна», Шварцман сошел
Технологии
Российский ученый допустил попадание коронавируса на Землю из космоса
Общество
ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»
ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.