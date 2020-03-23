Общество

Peterburg2.ruPeterburg2.ru71 человек заразился коронавирусом в России за сутки

71 случай заболевания коронавирусом был зарегистрирован в России за минувшие сутки. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в национальном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 438 человек

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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