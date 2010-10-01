Коронавирус

Капитал страныКапитал страныВ России за сутки выявлено 8726 случаев инфицирования коронавирусом

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки медики выявили в России 8726 инфицированных коронавирусом, из них в Москве 1855 случаев заражения, в Подмосковье 762, а в Санкт-Петербурге - 378.
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В России за сутки зафиксировано 8 726 новых случаев заражения коронавирусом

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