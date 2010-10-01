В подмосковных Люберцах за минувшие сутки выявили 37 новых зараженных коронавирусом, всего в округе 709 пациентов с Covid-2019, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

37 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Люберцах за сутки

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