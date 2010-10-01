Общество
РИАМО в Люберцах37 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Люберцах за сутки
В подмосковных Люберцах за минувшие сутки выявили 37 новых зараженных коронавирусом, всего в округе 709 пациентов с Covid-2019, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
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74 новых случая заражения коронавирусом выявили в Домодедове за сутки
РИАМО в Домодедововчера в 14:42
Около 700 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в Подмосковье за сутки
Интерфакс - Россия29 апреля в 05:58
Еще 56 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Красногорске
РИАМО в Красногорскевчера в 14:47
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
Здоровье
Проценко: выход на плато не является победой над коронавирусом
Московские врачи считают, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусной инфекцией.
РЕН ТВ вчера в 12:04
Общество
Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан
По словам мэра, скрининговые исследования показали, что реальное число заболевших в столице составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
Коммерсантъ 02:19
Общество
В КНДР показали новые кадры с появившимся на публике Ким Чен Ыном
Пхеньян, 2 мая 2020, 11:09 — REGNUM Центральное телевидение КНДР показало новые кадры с появившимся на публике лидером страны Ким Чен Ыном.
REGNUM 04:09
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
Общество
За сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19
Ситуация в регионах В Москве выявлены 5358 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 62658.
Интерфакс 04:53
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Общество
В России за сутки выявили 9623 случая коронавируса
В России за сутки выявлено 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Афиша Daily 05:00
Общество
В Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом
За минувшие сутки в Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 1016 человек.
Вечерние Ведомости 04:37
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Происшествия
ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии 2014 года
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призвала Киев эффективно и справедливо расследовать трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:56
Происшествия
В Подмосковье полиция нашла гулявшего в одиночестве по шоссе ребенка
Сотрудники полиции обнаружили на шоссе в Московской области четырехлетнюю девочку, которая гуляла без сопровождения взрослых и верхней одежды.
Известия 04:20
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
В России за сутки зафиксировано 7 099 случаев коронавируса в 85 регионах.
Piter.tv 30 апреля в 03:30
Общество
25 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, пятницы, 1 мая, за сутки в Самарской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 25 человек.
Kursk.com вчера в 04:10
Общество
В Ростовской области выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 80 человек и достигло цифры 1106, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru 04:47
Происшествия
Коронавирус подтвердился у 61 человека из астраханского общежития
Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, лаборатория Роспотребнадзора выявила 61 положительный результат у постояльцев и работников общежития.
Российская газета 05:06
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз
66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
Общество
В Ярославской области за сутки выявлено 64 случая коронавируса
Всего в регионе на 1 мая диагноз COVID-19 поставлен 570 пациентам В Ярославской области за прошедшие сутки было выявлено 64 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль вчера в 04:21
Общество
Китай не допустил ВОЗ к расследованию возникновения коронавируса
Напомним, ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией.
RuNews24.ru 30 апреля в 23:35
Общество
Названы наиболее зараженные коронавирусом города в Подмосковье
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Подмосковье назвал городские округа с наибольшим числом зараженных коронавирусом жителей.
Live24 00:54
Футбол
Чемпион России по футболу предложил «раскулачить пару полковников»
Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор считает, что отсутствие футбольных команд в России не решит проблемы бюджетников.
Vprognoze.ru 04:46
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета вчера в 11:02
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 01:04
Политика
Скончался вице-премьер Крыма Павел Королев
Russkie.org вчера в 05:04
Политика
Меркель и европейские лидеры призвали сделать вакцину от коронавируса доступной всем
Канцлер Германии Ангела Меркель и другие лидеры ЕС выступили с совместным призывом начать сбор средств общим объемом €7,5 млрд на разработку вакцины и лекарств от коронавируса.
ТАСС вчера в 15:11
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 423
В Алтайском крае зарегистрировали 41 новый случай заболевания коронавирусом.
ПолитСиб.Ру вчера в 03:00
Здоровье
В Сахалинской области диагностировали еще 4 случая коронавируса
В островном регионе сегодня стало известно еще о четверых гражданах, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
РИА Сахалин-Курилы 03:04
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената страны Дариги Назарбаевой — она является спикером верхней палаты казахского парламента и старшей дочерью экс-президента Нурсултана Назарбаева.
РБК 02:58
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Известия вчера в 15:22