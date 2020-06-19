75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты.

75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим

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Экономика Российские смартфоны убирают с полок Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков считает, что в сегодняшних условиях рынка российские бренды устройств попросту не выживут. 38

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Происшествия В Брянске возбудили уголовное дело против криминального «авторитета» Брянск, 19 июня 2020, 12:38 — REGNUM Уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в отношении уроженца Республики Азербайджан возбудили в Брянске. 3

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