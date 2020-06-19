Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.

Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны

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