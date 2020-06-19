Политика
Infox.ruПутин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны
Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
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«Чтобы понимали муки и трудности»: президент Путин написал статью о Второй мировой войне
Екатеринбург Онлайнвчера в 14:16
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Игры
It Takes Two – новый проект разработчиков A Way Out
Проект авторов A Way Out и Brothers: A Tale of Two Sons – кооперативный платформер It Takes Two.
Городской портал Новый Нижний 02:00
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Армия и оружие
Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США
Вести.Ru 03:26
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы первых дней Великой Отечественной
Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.
REGNUM 02:09
Происшествия
На Первом канале назвали американских полицейских терпилами
Ведущий Первого канала Кирилл Клейменов считает, что сотрудники полиции США являются бесправными терпилами.
Московский Комсомолец 16 июня в 20:22
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 03:48
Футбол
Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»
Финансовая выгода красно-зеленых от аренды составила чуть более 2 миллионов евро: 700 000 выплаты от «Сельты» и минимум 1,5 миллиона — экономия на зарплате Смолова.
Спорт-Экспресс вчера в 15:25
Политика
Доработанный план восстановления экономики направлен Путину
Президенту России Владимиру Путину направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 04:08
Происшествия
Ульяновскому чиновнику инкриминируют мошенничество
Коммерсантъ вчера в 14:08
Футбол
Карпин: не знаю, кто будет играть с «Сочи»
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил РИА Новости, что он не знает, кто будет играть в его команде в предстоящем гостевом матче чемпионата России с "Сочи".
РИА Новости 04:05
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform 02:18
Экономика
Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года
Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года.
РБК 00:00
Здоровье
Некоторые медики могут получить право на приватизацию служебного жилья
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья.
Телеканал 360° вчера в 05:55
Политика
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента
Эксперты из Университета Стоуни-Брука спрогнозировали победу Трампа на предстоящих выборах с вероятностью в 91%.
RuNews24.ru 01:06
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
Владимир Зеленский потребовал членства Украины в Евросоюзе
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил в четверг о желании Киева войти в состав Евросоюза.
Коммерсантъ вчера в 15:21
Армия и оружие
У Филиппин разбился американский истребитель
Как сообщает USNI News со ссылкой на представителей ВМС США, в четверг, 18 июня в Филиппинском море потерпел крушение палубный истребитель F/A-18F «Супер Хорнет», взлетевший с авианосца «Теодор Рузвельт» для выполнения планового учебного полета.
Новостной фронт 03:43
Космос
Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней
Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com вчера в 03:23
Экономика
Все фракции в Госдуме поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Все фракции в Государственной думе поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ.
Piter.tv 02:38
Общество
В Югре за сутки коронавирус выявлен у 243 человек
За минувшие сутки в Югре, на 18 июня, зарегистрировано 243 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах.
Вестник вчера в 02:45
Происшествия
Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
Газета.Ru 01:42
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Политика
Путин обратится к нации по поправкам в Конституцию
Владимир Путин может обратиться к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.
ТВ Центр вчера в 02:39
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Футбол
Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой в раздевалке «Зенита»
Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился воспоминаниями о драке с форвардом Артёмом Дзюбой в раздевалке.
RT на русском 03:43
Игры
Выпуск игры Cyberpunk 2077 вновь перенесли
Известия вчера в 22:05