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75 лет назад был основан Международный валютный фонд

27 декабря 1945 года был основан Международный валютный фонд (МВФ). Соглашение о создании международной валютной организации подписали несколько десятков стран.В источнике
Экономика сегодня
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МВФ начал свою деятельность 75 лет назад

Экономика сегодня06:29
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Монополия на кредитование: МВФ исполнилось 75 лет

Народные новости05:23
ПолитРоссия

Международному валютному фонду исполняется 75 лет

ПолитРоссия05:03
ФАН

Международный валютный фонд отмечает 75-летие

ФАН05:02
RT на русском

75 лет назад был основан Международный валютный фонд

RT на русском00:23

Щербакова, Валиева и Трусова превзошли мировые рекорды на чемпионате России

Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова по итогам своих выступлений на чемпионате России по фигурному катанию превзошли мировые рекорды в произвольной программе, а также по сумме двух прокатов.
RT на русскомвчера в 12:05

Песков заявил о «бешеных нападках» на российские вакцины от коронавируса

Россия столкнулась с массированными атаками недобросовестной конкуренции против российских вакцин от коронавируса, нападки были бешеными, позиция России заключается в том, что сотрудничество стран в производстве вакцины должно быть абсолютно деполитизировано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:42