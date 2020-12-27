Щербакова, Валиева и Трусова превзошли мировые рекорды на чемпионате России

Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова по итогам своих выступлений на чемпионате России по фигурному катанию превзошли мировые рекорды в произвольной программе, а также по сумме двух прокатов.