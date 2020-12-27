Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова по итогам своих выступлений на чемпионате России по фигурному катанию превзошли мировые рекорды в произвольной программе, а также по сумме двух прокатов.
Россия столкнулась с массированными атаками недобросовестной конкуренции против российских вакцин от коронавируса, нападки были бешеными, позиция России заключается в том, что сотрудничество стран в производстве вакцины должно быть абсолютно деполитизировано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.