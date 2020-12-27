RT на русском75 лет назад был основан Международный валютный фонд27 декабря 1945 года был основан Международный валютный фонд (МВФ). Соглашение о создании международной валютной организации подписали несколько десятков стран.В источникеПолитРоссияНародные новостиФАНRT на русскомПодробнее о событииМонополия на кредитование: МВФ исполнилось 75 летНародные новости05:23Международному валютному фонду исполняется 75 летПолитРоссия05:0375 лет назад был основан Международный валютный фондRT на русском00:23Международный валютный фонд отмечает 75-летиеФАН05:02Показать ещёОценитьКомментироватьПоделиться