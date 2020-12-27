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75 лет назад был основан Международный валютный фонд

27 декабря 1945 года был основан Международный валютный фонд (МВФ). Соглашение о создании международной валютной организации подписали несколько десятков стран.В источнике
ПолитРоссия
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Народные новости

Монополия на кредитование: МВФ исполнилось 75 лет

Народные новости05:23
ПолитРоссия

Международному валютному фонду исполняется 75 лет

ПолитРоссия05:03
RT на русском

75 лет назад был основан Международный валютный фонд

RT на русском00:23
ФАН

Международный валютный фонд отмечает 75-летие

ФАН05:02

Матвиенко сочла неприемлемым жесткое регулирование цен на продукты

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что административное регулирование цен на продукты первой необходимости может привести к дефициту: сдерживать подорожание необходимо с помощью экономических мер.
Gazeta.SPb24 декабря в 13:28