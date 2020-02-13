Армия и оружие
Газета.Ru75 назад советские войска освободили Будапешт
13 февраля 1945 года освобождением Будапешта и разгромом окруженной немецкой группировки завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии, начавшаяся 29 октября 1944-го.
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Футбол
Финал Кубка России по футболу пройдёт в Екатеринбурге
Напомним, что Екатеринбург уже принимал финал Кубка России по футболу в 2012-м году.
Кино
Disney уже работает над сиквелом «Аладдина»
Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney уже работает над сиквелом «Аладдина».
Экономика
Минфин оценил стоимость контрольного пакета акций Сбербанка
Министр финансов Антон Силуанов рассказал, сколько правительство заплатит ЦБ за контрольный пакет акций Сбербанка.
Гаджеты
В 2020 году Apple хочет продать на 50% больше смартфонов iPhone
В свою очередь, в компании намерены заказать на 50-60 процентов больше процессоров Apple A14, чем предшествующую модель годом ранее.
Происшествия
Бросившего детей в Шереметьево мужчину задержали
Следственный комитет (СК) России задержал мужчину, который бросил двоих детей в московском аэропорту Шереметьево.
Политика
В Крыму ответили на отказ Рады поставлять воду на полуостров
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации".
Общество
Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал на 4 миллиона рублей американскую компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Общество
«Укрпочта» приостановила отправление посылок в Китай
Национальный оператор почтовой связи Украины "Укрпочта" приостановил прием посылок для отправки в Китай и сообщил о возможном увеличении сроков их доставки из КНР из-за значительного сокращения рейсов между странами.
Политика
Законопроект о горячем питании для школьников принят во втором чтении
Госдума на заседании в четверг, 13 февраля, поддержала во втором чтении законопроект об обеспечении младшеклассников бесплатным горячем питанием с учетом поправок, предложенных президентом России Владимиром Путиным.
Футбол
Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России
Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о том, что его поразило за время пребывания в России, передает "Чемпионат.com".
Здоровье
В Китае резко выросло число смертей от коронавируса
Китайские власти сообщили о резком росте количества умерших от коронавируса, а также о скачке новых случаев заболевания.
Происшествия
Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Политика
Алексей Гордеев избран вице-спикером Госдумы
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев, приступивший в четверг к выполнению депутатских обязанностей, избран заместителем председателя Госдумы, передает "Интерфакс".
Экономика
Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Общество
«Гаражную амнистию» предложили провести в России
В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.
Общество
WSJ: Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн
Основатель и основной владелец Amazon Джефф Безос купил дом в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) за $165 млн, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой
Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивил пользователей социальных сетей внешними данными.
Происшествия
Из-за фото со свадьбы супругов из Калининграда обвинили в госизмене
По версии следствия, Зимина и Антонец, заведомо зная о секретной службе своего знакомого в оперативном управлении ФСБ, отправила фотографию в Латвию через сеть "Интернет".
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Культура
Ксения Собчак представила новое шоу на Первом канале
Пока звезда появилась в шоу без Александра Гордона, но в будущем он разделит с ней съемочную площадку.
Происшествия
В Японии и на Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), передало в четверг, 13 февраля, центральное метеорологическое агентство Японии.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Армия и оружие
Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям
Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям, в результате был убит 14-летний мальчик, еще один местный житель получил ранения.