Армия и оружие

Газета.RuГазета.Ru75 назад советские войска освободили Будапешт

13 февраля 1945 года освобождением Будапешта и разгромом окруженной немецкой группировки завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии, начавшаяся 29 октября 1944-го.
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75 назад советские войска освободили Будапешт

Газета.Ru05:02

И на груди его светилась…

Советская Чувашия11 февраля в 03:35

Битва за Будапешт. Как венгры пытались избежать кровопролития и почему это не удалось

ТАСС02:15

В России рассекретили документы об освобождении Будапешта от гитлеровцев

URA.Ru00:37

75 лет со дня освобождения Будапешта

RT на русском00:50

Перелом в войне на южном фланге: как Венгрию освободили от фашистов

РИА Новости02:17

Будапештская операция: 75 лет назад была освобождена столица Венгрии

Российская газета02:39
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Финал Кубка России по футболу пройдёт в Екатеринбурге

Напомним, что Екатеринбург уже принимал финал Кубка России по футболу в 2012-м году.
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Disney уже работает над сиквелом «Аладдина»

Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney уже работает над сиквелом «Аладдина».
Игромания.ру 06:16
Экономика

Минфин оценил стоимость контрольного пакета акций Сбербанка

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, сколько правительство заплатит ЦБ за контрольный пакет акций Сбербанка.
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Гаджеты

В 2020 году Apple хочет продать на 50% больше смартфонов iPhone

В свою очередь, в компании намерены заказать на 50-60 процентов больше процессоров Apple A14, чем предшествующую модель годом ранее.
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Происшествия

Бросившего детей в Шереметьево мужчину задержали

Следственный комитет (СК) России задержал мужчину, который бросил двоих детей в московском аэропорту Шереметьево.
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Политика

В Крыму ответили на отказ Рады поставлять воду на полуостров

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации".
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Мировой суд в Москве оштрафовал на 4 миллиона рублей американскую компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Футбол

Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом

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Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи

Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Актуальные Новости 11 февраля в 11:36
Общество

«Укрпочта» приостановила отправление посылок в Китай

Национальный оператор почтовой связи Украины "Укрпочта" приостановил прием посылок для отправки в Китай и сообщил о возможном увеличении сроков их доставки из КНР из-за значительного сокращения рейсов между странами.
РИА Новости 01:58
Политика

Законопроект о горячем питании для школьников принят во втором чтении

Госдума на заседании в четверг, 13 февраля, поддержала во втором чтении законопроект об обеспечении младшеклассников бесплатным горячем питанием с учетом поправок, предложенных президентом России Владимиром Путиным.
Известия 06:05
Футбол

Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о том, что его поразило за время пребывания в России, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 02:00
Происшествия

В Челябинске таксист избил пассажира за просьбу изменить адрес поездки

Новый День 05:55
Здоровье

В Китае резко выросло число смертей от коронавируса

Китайские власти сообщили о резком росте количества умерших от коронавируса, а также о скачке новых случаев заболевания.
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Происшествия

Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение

Вести.Ru 04:51
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Политика

Алексей Гордеев избран вице-спикером Госдумы

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев, приступивший в четверг к выполнению депутатских обязанностей, избран заместителем председателя Госдумы, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 04:59
Экономика

Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Газета.Ru 04:04
Общество

«Гаражную амнистию» предложили провести в России

В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.
Газета.Ru 03:52
Общество

WSJ: Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн

Основатель и основной владелец Amazon Джефф Безос купил дом в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) за $165 млн, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Ведомости 01:33
Шоу-бизнес

Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивил пользователей социальных сетей внешними данными.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Происшествия

Из-за фото со свадьбы супругов из Калининграда обвинили в госизмене

По версии следствия, Зимина и Антонец, заведомо зная о секретной службе своего знакомого в оперативном управлении ФСБ, отправила фотографию в Латвию через сеть "Интернет".
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Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Культура

Ксения Собчак представила новое шоу на Первом канале

Пока звезда появилась в шоу без Александра Гордона, но в будущем он разделит с ней съемочную площадку.
StarHit.ru 10 февраля в 14:30
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

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Происшествия

В Японии и на Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), передало в четверг, 13 февраля, центральное метеорологическое агентство Японии.
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Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Вести.Ru 11 февраля в 05:12
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В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Газета.Ru 04:09
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Армия и оружие

Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям

Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям, в результате был убит 14-летний мальчик, еще один местный житель получил ранения.
Радио Маяк вчера в 14:49
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