Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара впервые с декабря превысил 64 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос в понедельник, 3 февраля, до отметки в 64,06 рубля — на 0,23% к уровню закрытия предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торгов. В последний раз курс американской валюты находился выше отметки в 64 рубля 4 декабря прошлого года.
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Доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря

Интерфакс03:56

Курс доллара на МосБирже опять вырос

News.ru02:24

Доллар превысил 64 руб. впервые за два месяца

Коммерсантъ03:32

Курс доллара превысил ₽64 впервые с начала декабря

РБК03:31

Курс доллара превысил 64 рубля

RT на русском03:29

Рубль слабеет на торгах на Московской бирже

Ведомости03:51

Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля

ТАСС03:21
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Политика

Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом

Взгляд.ру 08:18
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
Футбол

«Рубин» проиграл «Оденсе» в контрольном матче

Футболисты казанского "Рубина" проиграли датскому "Оденсе" в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
РИА Новости 08:53
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о ссоре с Валерией

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поссорился со своей супругой Валерией перед поездкой.
ФАН 02:11
Экономика

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
ТАСС 08:03
Армия и оружие

Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
РБК 06:02
Политика

Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Российская газета 01 февраля в 08:39
Общество

МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве

В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
РИА Новости 07:29
Спорт

На Урале паралимпиец устроился курьером ради соревнований в Токио

На Урале паралимпиец устроился курьером ради соревнований в Токио Михаил Асташов пошел работать в «Яндекс.Еду», чтобы поехать в Японию.
Екатеринбург-ТВ 04:03
Футбол

Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин продлил контракт с командой ещё на пять лет.
REGNUM 08:53
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала себя в юности

Актриса показала, как она выглядела в 18 лет. Екатерина Климова сообщила, что считала себя некрасивой в том возрасте.
Uznayvse.ru 05:45
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 08:38
Здоровье

Во всех школах Зауралья из-за ОРВИ с 6 февраля вводится карантин

Во всех школах Курганской области с 6 февраля объявляется карантин из-за распространения ОРВИ.
45.ru 07:41
Общество

Россия решила приостановить чартерные полеты в Китай

Чартерные рейсы, осуществляемые авиаперевозчиками между Россией и Китаем, будут приостановлены с 14 февраля.
РБК 08:23
Происшествия

Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Известия 06:43
Космос

В России запатентовали аппарат для ловли космического мусора

Российские инженеры получили 2 патента на аппарат, предназначенный для ловли и переработки космического мусора в топливо, сообщила обладатель патентов, сотрудница компании «Российские космические системы» Мария Баркова.
Live24 вчера в 04:22
Здоровье

В России из-за коронавируса 4 тысячи человек находятся под наблюдением

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что под медицинским наблюдением в России остаются более четырёх тысяч человек, у которых были контакты с пациентами с подозрением на коронавирус.
RT на русском 08:17
Общество

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru вчера в 05:57
Политика

МИД Китая: реакция США на коронавирус является чрезмерной

МИД Китая отметил, что реакция и ограничения, введенные рядом стран в связи с ситуацией вспышки эпидемии коронавируса, чрезмерны.
Красная весна 02:26
Политика

Иран резко отреагировал на утечку данных расследования по Boeing

РИА Новости 06:47
Политика

Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%

Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Известия 06:16
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Футбол

Луис Адриано заявил, что не хотел уходить из «Спартака»

Sport.ru 05:28
Политика

ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
Lenta.ru 08:49
Общество

СМИ сообщили о гибели четырех офицеров ФСБ в Сирии

Коммерсантъ 08:30
Наука

Эксперимент Borexino публикует новые данные по геонейтрино

Ученые, входящие в состав коллаборации Borexino, опубликовали новые результаты измерений потоков геонейтрино, идущих из недр Земли.
AstroNews.ru 08:45
Футбол

Цорн рассказал о ходе переговоров по приобретению Соболева

Спортивный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, как проходили переговоры по приобретению у самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева, которого красно-белые взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.
ProstoProSport 03:18
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
RT на русском 07:12
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