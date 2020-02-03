Финансы
ИзвестияКурс доллара впервые с декабря превысил 64 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос в понедельник, 3 февраля, до отметки в 64,06 рубля — на 0,23% к уровню закрытия предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торгов. В последний раз курс американской валюты находился выше отметки в 64 рубля 4 декабря прошлого года.
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Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Футбол
«Рубин» проиграл «Оденсе» в контрольном матче
Футболисты казанского "Рубина" проиграли датскому "Оденсе" в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о ссоре с Валерией
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поссорился со своей супругой Валерией перед поездкой.
Экономика
Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
Армия и оружие
Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Общество
МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве
В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
Спорт
На Урале паралимпиец устроился курьером ради соревнований в Токио
На Урале паралимпиец устроился курьером ради соревнований в Токио Михаил Асташов пошел работать в «Яндекс.Еду», чтобы поехать в Японию.
Футбол
Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин продлил контракт с командой ещё на пять лет.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала себя в юности
Актриса показала, как она выглядела в 18 лет. Екатерина Климова сообщила, что считала себя некрасивой в том возрасте.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Здоровье
Во всех школах Зауралья из-за ОРВИ с 6 февраля вводится карантин
Во всех школах Курганской области с 6 февраля объявляется карантин из-за распространения ОРВИ.
Общество
Россия решила приостановить чартерные полеты в Китай
Чартерные рейсы, осуществляемые авиаперевозчиками между Россией и Китаем, будут приостановлены с 14 февраля.
Происшествия
Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест
Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Космос
В России запатентовали аппарат для ловли космического мусора
Российские инженеры получили 2 патента на аппарат, предназначенный для ловли и переработки космического мусора в топливо, сообщила обладатель патентов, сотрудница компании «Российские космические системы» Мария Баркова.
Здоровье
В России из-за коронавируса 4 тысячи человек находятся под наблюдением
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что под медицинским наблюдением в России остаются более четырёх тысяч человек, у которых были контакты с пациентами с подозрением на коронавирус.
Общество
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Политика
МИД Китая: реакция США на коронавирус является чрезмерной
МИД Китая отметил, что реакция и ограничения, введенные рядом стран в связи с ситуацией вспышки эпидемии коронавируса, чрезмерны.
Политика
Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%
Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Политика
ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
Общество
СМИ сообщили о гибели четырех офицеров ФСБ в Сирии
Наука
Эксперимент Borexino публикует новые данные по геонейтрино
Ученые, входящие в состав коллаборации Borexino, опубликовали новые результаты измерений потоков геонейтрино, идущих из недр Земли.
Футбол
Цорн рассказал о ходе переговоров по приобретению Соболева
Спортивный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, как проходили переговоры по приобретению у самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева, которого красно-белые взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне
Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.