Коронавирус
Трудовая слава (Хезмәт даны)76 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Татарстане
Все случаи являются контактными. В Татарстане за последние сутки подтверждено 76 новых случаев заражения Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу, передает ИА «Татар-информ».
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Общество
В России за сутки выявлено 9434 заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 9434 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Коммерсантъ 03:41
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Наука
Бессимптомное течение коронавируса впервые зафиксировали у кошек
Медики из Испании впервые обнаружили, что у кошек коронавирус может протекать бессимптомно.
Live24 вчера в 07:40
Происшествия
В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве
Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
Известия вчера в 13:29
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
Вести.Ru вчера в 01:29
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
Общество
Более 350 больных коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки
В Ростовской области за прошедшие сутки подтвердили еще 353 случая заболевания коронавирусом.
Rostof.ru 03:56
Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере
Сегодня музыкант Сергей Лазарев удивил всех. Популярный певец внезапно разоткровенничался в эфире одного телевизионного шоу.
Bimru.ru 03:46
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне
Территория новостей вчера в 04:53
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Общество
В ВОЗ назвали новый эпицентр распространения коронавируса в мире
Представители ВОЗ заявили, что новым эпицентром распространения коронавируса стала Южная Америка.
Mockva.ru 00:28
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Кино
HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
Культуромания 20 мая в 15:10
Игры
Цири может стать главным персонажем игры The Witcher 4
HotGeo 20 мая в 01:54
Культура
Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
Общество
Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии
Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
REGNUM 04:34
Происшествия
В Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса
В Новосибирской области за сутки выявлено 83 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 02:01
Происшествия
Краснодарский депутат-застройщик арестован по делу о мошенничестве
Коммерсантъ 21 мая в 12:08
Политика
Американская телеведущая назвала Трампа «больным» в прямом эфире
«Больным человеком» назвала назвала президента США Дональда Трампа ведущая MSNBC Мика Бжезински 20 мая в эфире телеканала.
ИА Красная Весна 03:27
Общество
Более 9 тысяч человек заболели коронавирусом в России за последние сутки
9 тысяч 434 новых заболевших коронавирусом зарегистрировано в России за последние сутки.
Псковская Лента Новостей 04:26
Политика
Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага
Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
Авто
Mercedes выбирает электрификацию вместо синтетического топлива
32CARS.ru 21 мая в 03:17
Футбол
«Барселона» и «Манчестер Сити» могут обменяться игроками
Как сообщает Mundo Deportivo, "Барселона" и "Манчестер Сити" готовят обмен игроками.
Bobsoccer 03:47
Общество
МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов
Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
Газета.Ru 03:32
Общество
В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14