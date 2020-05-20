Коронавирус

Трудовая слава (Хезмәт даны)Трудовая слава (Хезмәт даны)76 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Татарстане

Все случаи являются контактными. В Татарстане за последние сутки подтверждено 76 новых случаев заражения Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу, передает ИА «Татар-информ».
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