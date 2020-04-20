Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с российскими туристами вылетел из Таиланда в Кемерово. Об этом сообщает Министерство транспорта России в воскресенье, 19 апреля.

Самолет с россиянами вылетел из Таиланда в Кемерово

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