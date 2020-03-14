Участников одиночных пикетов задерживали без объяснения причин, рассказал «Эху Москвы» сам лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.

Общество Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для страны со времен Второй мировой войны и назвал замедление темпов распространения болезни единственным приоритетом, стоящим сейчас перед правительством.

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Космос В России появится новый космический корабль В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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Происшествия В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".