Происшествия
Эхо Москвы78-летнего правозащитника Льва Пономарева избили в отделе полиции
Участников одиночных пикетов задерживали без объяснения причин, рассказал «Эху Москвы» сам лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
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Представители Льва Пономарева сообщили о том, что его избили в ОВД после задержания
Znak.comвчера в 10:55
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Общество
Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для страны со времен Второй мировой войны и назвал замедление темпов распространения болезни единственным приоритетом, стоящим сейчас перед правительством.
Общество
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Армия и оружие
Выполнившие полет в районе Аляски российские Ту-142 показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором запечатлен полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами.
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о лечении пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со странами ЕС
Российская Федерация ограничила авиасообщение со странами Европейского Союза из-за коронавируса. Запрет вступит в силу с 16 марта.
Музыка
Little Big представила песню для «Евровидения»
Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Общество
Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Магадане не подтвердили коронавирус у вахтовиков
Шестеро вахтовиков, прибывших в Магадан на отдых с чукотского месторождения Купол и помещенных в изолятор инфекционного корпуса областной больницы из-за подозрения на коронавирус, оказались здоровыми.
Общество
День Федота Ветроноса: что категорически запрещено делать 15 марта
В воскресенье, 15 марта, православные христиане чтут память священномученика Феодота, епископа Киринейского, пострадавшего за веру Христову в далекие времена правления императора Диоклетиана.
Экономика
Кремль предложил не полагаться на мнение Кудрина о росте экономики
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин — опытный экономист, но полагаться в прогнозах на одну точку зрения нельзя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Политика
Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время
Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.
Музыка
Скончался основатель индастриала Дженезис Пи-Орридж
Скончался основатель музыкального жанра индастриал Дженезис Брейер Пи-Орридж.
Общество
В Москве коронавирусом заразились трое несовершеннолетних
В Москве за сутки выявлено еще 9 случаев заболевания новым типом коронавируса.
Шоу-бизнес
Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса
Финансы
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Армия и оружие
О нехватке стратегических бомбардировщиков заявили в США
Согласно заявлению бывшего начальника Боевого авиационного командования ВВС США Майкла Ло, бомбардировочные силы страны находятся в кризисе.
Происшествия
В Россию вернулись свыше 20 человек, летевших с инфицированной коронавирусом женщиной
Более 20 россиян, которые 12 марта прилетели в Нур-Султан из Москвы вместе с инфицированной коронавирусом гражданкой Казахстана, вернулись в Россию.
Футбол
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Экономика
Стали известны юбилейные доплаты к пенсии в регионах России
Помимо страховой и социальной пенсий гражданам России, достигшим пенсионного возраста полагаются дополнительные выплаты.
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Культура
Тюменские студенты выступили в ЦУМе
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил сходства и различия коронавируса и гриппа
Коронавирус COVID-19 и грипп являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия, сообщил Роспотребнадзор.
Единоборства
Оливейра победил Ли на UFC Fight Night 170
Бразильский боец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 победил американца Кевина Ли, применив удушающий прием.
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Общество
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане
По последним данным, инфекцией в мире заразились 156 тысяч 90 человек, умерли 5 тысяч 828, выздоровел 75 тысяч 721 человек.