Происшествия

Эхо МосквыЭхо Москвы78-летнего правозащитника Льва Пономарева избили в отделе полиции

Участников одиночных пикетов задерживали без объяснения причин, рассказал «Эху Москвы» сам лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
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Правозащитник Пономарев избежал сотрясения мозга после избиения в полиции

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Полицейские применили силу к задержанному правозащитнику Льву Пономареву

Новая газетавчера в 11:31

78-летнего правозащитника Льва Пономарева избили в отделе полиции

Эхо Москвывчера в 23:02

Пономарев сообщил о госпитализации после задержания у здания ФСБ

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Правозащитник Пономарев заявил, что его избили в Таганском ОМВД

Московский Комсомолецвчера в 11:23

Представители Льва Пономарева сообщили о том, что его избили в ОВД после задержания

Znak.comвчера в 10:55

В Таганском ОВД полицейские ударили Льва Пономарева после задержания на акции

Дождьвчера в 11:01
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Общество

Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для страны со времен Второй мировой войны и назвал замедление темпов распространения болезни единственным приоритетом, стоящим сейчас перед правительством.
РИА Новости вчера в 23:21
Общество

Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

РИА Новости 00:18
Армия и оружие

Выполнившие полет в районе Аляски российские Ту-142 показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором запечатлен полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами.
Lenta.ru вчера в 19:22
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о лечении пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 07:21
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Общество

Россия ограничила авиасообщение со странами ЕС

Российская Федерация ограничила авиасообщение со странами Европейского Союза из-за коронавируса. Запрет вступит в силу с 16 марта.
iReactor 13 марта в 13:13
Музыка

Little Big представила песню для «Евровидения»

Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Коммерсантъ 12 марта в 17:33
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 06:44
Происшествия

В Магадане не подтвердили коронавирус у вахтовиков

Шестеро вахтовиков, прибывших в Магадан на отдых с чукотского месторождения Купол и помещенных в изолятор инфекционного корпуса областной больницы из-за подозрения на коронавирус, оказались здоровыми.
Российская газета вчера в 20:07
Общество

День Федота Ветроноса: что категорически запрещено делать 15 марта

В воскресенье, 15 марта, православные христиане чтут память священномученика Феодота, епископа Киринейского, пострадавшего за веру Христову в далекие времена правления императора Диоклетиана.
Ugpressa.ru 00:25
Экономика

Кремль предложил не полагаться на мнение Кудрина о росте экономики

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин — опытный экономист, но полагаться в прогнозах на одну точку зрения нельзя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК 13 марта в 06:05
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Политика

Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время

Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.
ТАСС вчера в 11:39
Музыка

Скончался основатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

Скончался основатель музыкального жанра индастриал Дженезис Брейер Пи-Орридж.
Газета.Ru вчера в 18:50
Общество

В Москве коронавирусом заразились трое несовершеннолетних

В Москве за сутки выявлено еще 9 случаев заболевания новым типом коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 12:26
Шоу-бизнес

Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса

Kleo.ru 13 марта в 06:29
Финансы

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости вчера в 08:51
Армия и оружие

О нехватке стратегических бомбардировщиков заявили в США

Согласно заявлению бывшего начальника Боевого авиационного командования ВВС США Майкла Ло, бомбардировочные силы страны находятся в кризисе.
Live24 вчера в 07:47
Происшествия

В Россию вернулись свыше 20 человек, летевших с инфицированной коронавирусом женщиной

Более 20 россиян, которые 12 марта прилетели в Нур-Султан из Москвы вместе с инфицированной коронавирусом гражданкой Казахстана, вернулись в Россию.
ТАСС вчера в 04:00
Футбол

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 13 марта в 05:09
Экономика

Стали известны юбилейные доплаты к пенсии в регионах России

Помимо страховой и социальной пенсий гражданам России, достигшим пенсионного возраста полагаются дополнительные выплаты.
Стерлеград 12 марта в 07:00
Космос

В России появится новый космический корабль

В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru 01:10
Культура

Тюменские студенты выступили в ЦУМе

Викулово72.ру вчера в 12:13
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил сходства и различия коронавируса и гриппа

Коронавирус COVID-19 и грипп являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия, сообщил Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 00:00
Единоборства

Оливейра победил Ли на UFC Fight Night 170

Бразильский боец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 победил американца Кевина Ли, применив удушающий прием.
Мойка78 01:11
Общество

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Коммерсантъ 01:39
Шоу-бизнес

Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Вечерний курьер 12 марта в 12:53
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 07:57
Общество

Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане

По последним данным, инфекцией в мире заразились 156 тысяч 90 человек, умерли 5 тысяч 828, выздоровел 75 тысяч 721 человек.
Говорит Москва 01:39
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Лев Пономарёв
Советский и российский политический и общественный деятель. По профессии физик. Доктор физико-математических наук, профессор. Народный депутат России.
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