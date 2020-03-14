Происшествия

Эхо МосквыЭхо Москвы78-летнего правозащитника Льва Пономарева избили в отделе полиции

Участников одиночных пикетов задерживали без объяснения причин, рассказал «Эху Москвы» сам лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
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Правозащитник Пономарев избежал сотрясения мозга после избиения в полиции

Интерфаксвчера в 14:53

Полицейские применили силу к задержанному правозащитнику Льву Пономареву

Новая газетавчера в 11:31

78-летнего правозащитника Льва Пономарева избили в отделе полиции

Эхо Москвывчера в 23:02

Пономарев сообщил о госпитализации после задержания у здания ФСБ

РБКвчера в 14:38

Правозащитник Пономарев заявил, что его избили в Таганском ОМВД

Московский Комсомолецвчера в 11:23

Представители Льва Пономарева сообщили о том, что его избили в ОВД после задержания

Znak.comвчера в 10:55

В Таганском ОВД полицейские ударили Льва Пономарева после задержания на акции

Дождьвчера в 11:01
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Экономика

Назвавший глупостью панику из-за вируса Маск потерял за неделю $5,5 млрд

Состояние основателя аэрокосмической компании SpaceX и главы Tesla Илона Маска, назвавшего ранее глупостью панику из-за нового коронавируса, чуть более чем за неделю уменьшилось на 18%, сообщил Forbes.
РБК вчера в 22:19
Политика

Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании

Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
РИА Новости вчера в 20:21
Политика

Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
РИА Новости 13 марта в 20:11
Музыка

Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

На 71-году жизни скончался британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Брейер Пи-Орридж (Нейл Эндрю Мегсон), передает газета The Guardian.
РБК вчера в 19:31
Общество

Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса

Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 03:30
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости 13 марта в 04:12
Авто

Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов в РФ на начало года

По данным аналитиков, сегмент кроссоверов и вседорожников вырос за 2 месяца 2020 года на 6%, заняв 47% от всего объема продаж новых машин в России.
Городовой 13 марта в 04:00
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Армия и оружие

Йохан Бекман: коронавирус — это часть учений НАТО

Нашим странам не стоит участвовать в манипуляциях военного блока НАТО, потому что они манипулируют другими странами по нескольким фронтам: объявили чрезвычайное положение в Европе в связи с карантином, манипуляции через СМИ, с помощью биржи, — обозначил свою позицию Йохан Бекман.
iReactor 13 марта в 02:43
Политика

Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время

Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.
ТАСС вчера в 11:39
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 06:44
Наука

Ученые выяснили, в какой части мозга зарождается страх

Ученые обнаружили, что во время стрессовой ситуации гиппокамп выдает реакцию на определенный контекст, кодируя его в память, а миндалевидное тело активирует реакцию в виде страха и другие защитные функции.
Anonsens 13 марта в 18:37
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку

Мой Брянск вчера в 11:29
Происшествия

На лайнере Costa Magica, где выявлен коронавирус, находятся 38 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника в Карибском море находятся 30 пассажиров и восемь членов экипажа из России, сообщило посольство России в Париже «РИА Новости».
Коммерсантъ 13 марта в 20:35
Общество

Дезинфекцию смартфонов призывает проводить Роспотребнадзор

Чтобы избежать заражения коронавирусом Роспотребнадзор призывает проводить регулярную дезинфекцию смартфонов.
Соловей.Инфо 13 марта в 04:43
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости вчера в 00:01
Общество

Массовые мероприятия запрещены на Кубани из-за угрозы коронавируса

В Краснодарском крае в связи с угрозой распространения коронавируса с 00.00 мск 15 марта до 00.00 мск 1 мая введен режим повышенной готовности, сообщила администрация края на своем сайте.
Кавказский узел 13 марта в 23:47
Здоровье

В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин

Массовое закрытие школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется, на дистанционное обучение переведут только недавно вернувшихся из-за границы или тех, у кого есть симптомы вирусных заболеваний, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:32
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.
Газета.Ru вчера в 13:38
Технологии

Как коронавирус повлияет на запуск PlayStation 5 и Xbox Series X

Аналитическая компания DFC Intelligence заявила, что выход игровых приставок Sony PlayStation 5 и Xbox Series X может быть отложена до 2021 года из-за обострения ситуации с коронавирусом.
Live24 вчера в 06:49
Общество

Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
РИА Новости вчера в 12:08
Политика

И бубонная чума: Зеленского пристыдили в Сети за слова о коронавирусе

Украинские интернет-пользователи посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому поменять спичрайтеров после того, как он поставил новый коронавирус в один ряд с испанским гриппом.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
РИА Новости 13 марта в 15:35
Здоровье

В Кемерово подтвердились два случая коронавируса

Красная весна вчера в 05:00
Общество

Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
РИА Новости 00:18
Общество

Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Известия вчера в 17:00
Кино

Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине

Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
АСТВ вчера в 21:14
Происшествия

В Находке ввели режим ЧС из-за ЧП с разливом мазута

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС в Находке, где из-за взрыва в котельной произошёл разлив мазута.
RT на русском 13 марта в 22:14
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 13 марта в 05:09
Происшествия

Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью

Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Вести Новосибирск вчера в 14:20
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Лев Пономарёв
Советский и российский политический и общественный деятель. По профессии физик. Доктор физико-математических наук, профессор. Народный депутат России.
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