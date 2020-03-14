Участников одиночных пикетов задерживали без объяснения причин, рассказал «Эху Москвы» сам лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.

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Общество Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Армия и оружие Йохан Бекман: коронавирус — это часть учений НАТО Нашим странам не стоит участвовать в манипуляциях военного блока НАТО, потому что они манипулируют другими странами по нескольким фронтам: объявили чрезвычайное положение в Европе в связи с карантином, манипуляции через СМИ, с помощью биржи, — обозначил свою позицию Йохан Бекман.

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Технологии Как коронавирус повлияет на запуск PlayStation 5 и Xbox Series X Аналитическая компания DFC Intelligence заявила, что выход игровых приставок Sony PlayStation 5 и Xbox Series X может быть отложена до 2021 года из-за обострения ситуации с коронавирусом.

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