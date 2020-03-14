Происшествия
Эхо Москвы78-летнего правозащитника Льва Пономарева избили в отделе полиции
Участников одиночных пикетов задерживали без объяснения причин, рассказал «Эху Москвы» сам лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
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Представители Льва Пономарева сообщили о том, что его избили в ОВД после задержания
Znak.comвчера в 10:55
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Экономика
Назвавший глупостью панику из-за вируса Маск потерял за неделю $5,5 млрд
Состояние основателя аэрокосмической компании SpaceX и главы Tesla Илона Маска, назвавшего ранее глупостью панику из-за нового коронавируса, чуть более чем за неделю уменьшилось на 18%, сообщил Forbes.
Политика
Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании
Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
Музыка
Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж
На 71-году жизни скончался британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Брейер Пи-Орридж (Нейл Эндрю Мегсон), передает газета The Guardian.
Общество
Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса
Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Авто
Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов в РФ на начало года
По данным аналитиков, сегмент кроссоверов и вседорожников вырос за 2 месяца 2020 года на 6%, заняв 47% от всего объема продаж новых машин в России.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Армия и оружие
Йохан Бекман: коронавирус — это часть учений НАТО
Нашим странам не стоит участвовать в манипуляциях военного блока НАТО, потому что они манипулируют другими странами по нескольким фронтам: объявили чрезвычайное положение в Европе в связи с карантином, манипуляции через СМИ, с помощью биржи, — обозначил свою позицию Йохан Бекман.
Политика
Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время
Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.
Общество
Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Наука
Ученые выяснили, в какой части мозга зарождается страх
Ученые обнаружили, что во время стрессовой ситуации гиппокамп выдает реакцию на определенный контекст, кодируя его в память, а миндалевидное тело активирует реакцию в виде страха и другие защитные функции.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку
Происшествия
На лайнере Costa Magica, где выявлен коронавирус, находятся 38 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника в Карибском море находятся 30 пассажиров и восемь членов экипажа из России, сообщило посольство России в Париже «РИА Новости».
Общество
Дезинфекцию смартфонов призывает проводить Роспотребнадзор
Чтобы избежать заражения коронавирусом Роспотребнадзор призывает проводить регулярную дезинфекцию смартфонов.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Общество
Массовые мероприятия запрещены на Кубани из-за угрозы коронавируса
В Краснодарском крае в связи с угрозой распространения коронавируса с 00.00 мск 15 марта до 00.00 мск 1 мая введен режим повышенной готовности, сообщила администрация края на своем сайте.
Здоровье
В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
Массовое закрытие школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется, на дистанционное обучение переведут только недавно вернувшихся из-за границы или тех, у кого есть симптомы вирусных заболеваний, сообщает правительство региона.
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.
Технологии
Как коронавирус повлияет на запуск PlayStation 5 и Xbox Series X
Аналитическая компания DFC Intelligence заявила, что выход игровых приставок Sony PlayStation 5 и Xbox Series X может быть отложена до 2021 года из-за обострения ситуации с коронавирусом.
Общество
Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Политика
И бубонная чума: Зеленского пристыдили в Сети за слова о коронавирусе
Украинские интернет-пользователи посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому поменять спичрайтеров после того, как он поставил новый коронавирус в один ряд с испанским гриппом.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Здоровье
В Кемерово подтвердились два случая коронавируса
Общество
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
Общество
Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Кино
Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине
Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
Происшествия
В Находке ввели режим ЧС из-за ЧП с разливом мазута
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС в Находке, где из-за взрыва в котельной произошёл разлив мазута.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Происшествия
Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью
Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.