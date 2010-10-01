Коронавирус
РИАМО782 случая коронавируса выявили в Москве за сутки
За последние сутки в столице выявили 782 случая инфицирования Covid-19, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. Также за сутки в мегаполисе скончались 23 человека с подтвержденным коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить
Политика
ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов
Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов.
Известия вчера в 19:26
Политика
Дуда набрал 43% голосов в первом туре президентских выборов в Польше
Evo-rus.com 30 июня в 10:54
Футбол
АЕК Карреры победил ПАОК и вышел на второе место в чемпионате Греции
АЕК, который возглавляет Массимо Каррера, обыграл ПАОК в 31-м туре чемпионата Греции (2:0).
RT на русском вчера в 17:01
Политика
Зеленский внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия, соответствующий документ в четверг зарегистрирован на официальном сайт парламента.
РИА Новости 04:08
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Политика
В Кремле назвали триумфальными итоги голосования по Конституции
В Совете Федерации указали, что предварительные результаты демонстрируют провал «так называемой несистемной оппозиции», представители которой призывали игнорировать голосование, передает RT.
URA.Ru 03:48
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
ToDay News Ufa вчера в 07:40
Происшествия
После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело
По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 30 июня в 11:41
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Экономика
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:14
Здоровье
Коронавирус из шаманского очага в Тункинском районе пришел в Улан-Удэ
В Улан-Удэ временно закрыт детский сад «Колобок» - туда проникла коронавирусная инфекция из очага в Шулутах в Тункинском районе Бурятии.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 02:50
Общество
Минпросвещения одобрило начало учебного года в школах 1 сентября
News-24.ru вчера в 02:24
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
Известия вчера в 08:59
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Общество
В России за сутки выявили 6 760 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 760, уже неделю ежесуточный прирост - меньше 7 тыс. случаев.
ТАСС 03:56
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 15:11
Футбол
«Зенит» заинтересовался футболистом «Спартака» Глушенковым
Футболист «Спартака» Максим Глушенков, находящийся в аренде в «Крыльях Советов», попал в сферу интересов «Зенита».
78.ru 01:26
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс 30 июня в 06:10
Общество
Победителями программы «Миллион призов» стали еще 473 515 москвичей
Новый розыгрыш программы «Миллион призов» прошел в столице. Победителями стали 473 515 человек.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 01:35
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия вчера в 09:33
Шоу-бизнес
Орбакайте обвинили в рекламе за фотографию в маске
Gazeta.SPb 03:02
Экономика
Экс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма»
Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, назначен генеральным директором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
Коммерсантъ 02:13
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58