Коронавирус

РИАМОРИАМО782 случая коронавируса выявили в Москве за сутки

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За последние сутки в столице выявили 782 случая инфицирования Covid-19, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. Также за сутки в мегаполисе скончались 23 человека с подтвержденным коронавирусом.
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