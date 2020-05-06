Коронавирус

Kursk.comKursk.com78 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области

Оперативный штаб при Правительстве Саратовской области сообщил о новых заболевших коронавирусом в регионе. По данным на 09:00, вторника, 5 мая в Саратовской области зарегистрировано еще 78 заболевших новой коронавирусной инфекцией.
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В Саратовской области остались два района, свободных от коронавируса

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Опубликована обновленная карта распространения коронавируса по Саратовской области

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Названы районы Саратовской области с наибольшим числом случаев COVID-19

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Только в двух районах Саратовской области все еще нет коронавируса

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В Саратовской области подтверждено 98 новых случаев заболевания коронавирусом

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В Саратовской области почти у 100 человек за сутки нашли COVID-19: десятки заболевших находились в психоневрологическом интернате

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Уже 835. За сутки коронавирус выявлен еще у 98 жителей Саратовской области

Взгляд-инфо02:26
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
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Общество

Минпросвещения РФ может отменить ОГЭ и перенести ЕГЭ

Пока, считает глава образовательного ведомства, решение состоит в том, чтобы проводить экзамены с 8 июня: «Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же в зависимости от той ситуации, которая будет».
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 09:57
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

РИА Новости 06:25
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Наука

Ученые выяснили, почему новый коронавирус такой заразный

РИА Новости 05:26
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Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
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Политика

Германия передаст России архивы о советских военнопленных

Германия раскрывает для российских специалистов информацию времен Второй мировой войны Церемония передачи России первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях пройдет сегодня в Москве.
SM News вчера в 20:31
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета вчера в 02:31
11
Общество

Брянщина по противодействию коронавирусу вошла в топ-3 регионов

Регион вошел в ТОП-3 по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения.
БрянскToday 05:55
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Гаджеты

Представлены смартфоны Huawei Y6p и Y5p по цене от 125 евро

3DNews 06:03
Политика

МИД Чехии предложил нормализовать отношения с Россией

Обострение дипломатической ситуации в отношениях России и Чехии началось после демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу, который находился на площади Интербригады.
RuNews24.ru вчера в 13:32
1,6K
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
19
Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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Гаджеты

Microsoft выпустила гоночную игру Forza Street на Android и iOS

Остальные игроки iOS и Android устройств в первые 30 дней в качестве бонуса за установку игры получат Ford GT.
Astera вчера в 14:45
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Культура

Стефани Майер выпустит продолжение «Сумерек»

Продолжение серии романов «Сумерки» может выйти, поскольку об этом говорится 4 мая на официальной странице автора Стефани Майер.
ИА Красная Весна вчера в 02:20
42
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Кино

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru 08:10
Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

ToDay News Ufa вчера в 06:41
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Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Кудрявцева приятно удивила своих поклонников и просто ценителей прекрасного, выложив в Instagram свежий самоизоляционный снимок.
Wday.ru 04:45
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Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
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Общество

Шойгу раскрыл детали празднования Дня Победы в условиях коронавируса

Московский Комсомолец 07:32
10
Общество

155 деятелей культуры и науки попросили освободить историка Юрия Дмитриева

Коммерсантъ 07:22
2
Общество

В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса

Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета вчера в 03:57
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Наука

Созданы растения, которые могут светиться

Во время новой работы гены светящихся грибов специалисты пересадили в растения табака.
Rusargument 04 мая в 17:32
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Общество

Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы

REGNUM 06:05
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости».
Московский Комсомолец 06:48
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Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Деловое.ТВ вчера в 12:23
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Армия и оружие

Более 460 БТР поступят на вооружение российской армии в 2020 году

Подразделения сухопутных войск ВС РФ до конца 2020 года получат свыше 460 бронетранспортёров.
News.ru 04 мая в 10:47
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Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
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