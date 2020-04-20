Коронавирус

Lenta.ruLenta.ru78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом

Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instragam. Предварительно, источником распространения инфекции стал врач, заразившийся от соседки, уточнил губернатор.
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В Екатеринбурге больница №1 закрыта на карантин из-за 78 случаев коронавируса

Областная газета05:36

В Екатеринбурге коронавирус заподозрили у 78 пациентов и врачей больницы

РИА Новости05:56

У 78 медиков и пациентов екатеринбургской больницы предварительно выявили коронавирус

Московский Комсомолец Екатеринбург05:55

78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом

Lenta.ru05:49

В больнице в Екатеринбурге коронавирус предварительно подтвердили у 78 человек

ТАСС06:01

В Екатеринбурге 78 врачей и пациентов ЦГКБ № 1 заразились коронавирусом

Znak.com05:23

После вспышки коронавируса больницу № 1 в Екатеринбурге перепрофилировали в инфекционную

Екатеринбург Онлайн06:02
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:12, Ашберн
Общество

30 новых случаев коронавируса выявлено в Тульской области

По данным оперштаба на утро субботы, 18 апреля на территории Тульской области подтверждено еще 30 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 18 апреля в 05:29
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Общество

Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве

Диагностика позволяет все больше выявлять пациентов с лёгкой формой коронавируса или без симптоматики, медицинская сеть работает в нормальном плановом режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара в ГКБ номер 24.
РИА Новости 05:22
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Происшествия

СК занялся делом о нападении на врача скорой в Кировской области

СК занялся уголовным делом по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
РИА Новости 02:53
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Здоровье

Опасность коронавируса для беременных раскрыта

По словам акушера-гинеколога Любови Ерофеевой, к группе риска заражения коронавирусной инфекцией относятся не только граждане старше 65 лет, но и беременные женщины.
Evo-rus.com 01:23
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Политика

Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
90
Общество

Первые задержания на митинге во Владикавказе попали на видео

Во Владикавказе на видео попали первые задержания на несанкционированном митинге, который устроили сторонники Вадима Чельдиева.
Регион online 05:57
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
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Авто

Опубликована новая информация о Land Rover Defender 80

Land Rover Defender 80, скорее всего, запустят в США, он будет рассчитан на езду по бездорожью и получит дополнительное оснащение.
Car.ru 17 апреля в 04:05
Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
2,1K
Общество

В России выявили более 4 тыс. заражений коронавирусом за сутки

Лидером по количеству новых случаев и общему числу инфицированных остается Москва — за сутки в городе подтвердили наличие инфекции у 2026 человек.
РБК 04:11
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Футбол

Роман Широков: не вижу, в чем сборная России прибавила после ЧМ-2018

Бывший футболист сборной России Роман Широков в интервью РИА Новости заявил, что не видит прогресса у национальной команды после домашнего чемпионата мира 2018 года.
РИА Новости 04:12
Технологии

Названа вероятная дата презентации новых консолей Sony и Microsoft

Компании Sony и Microsoft могут провести презентацию консолей Xbox Series X и PlayStation 5 гораздо раньше, чем предполагалось ранее.
KM.ru 05:55
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Кино

Режиссер «Стражей Галактики» рассказал о дальнейшей судьбе Таноса

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн поделился подробностями о третьей части фильма, а также рассказал о дальнейшей судьбе Таноса.
NewInform 02:58
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Футбол

Уткин признался, что ошибся с Андре Шюррле

Известный комментатор из РФ Василий Уткин признался в том, что он также ошибся с хавбеком «Спартака» Андре Шюррле.
ProstoProSport 05:47
1
Общество

«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов

В середине апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов, сообщает газета «Ведомости».
РБК 05:59
Общество

В Свердловской области подтверждено восемь новых случаев коронавируса

В Свердловской области официально подтверждено еще восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Политсовет 03:38
1
Общество

В Кузбассе ужесточили карантинные меры

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев объяснял это решение необходимостью «поддержать сферу торговли в небольших городах и сельских территориях Кузбасса».
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 22:39
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Общество

Радий Хабиров отметил, что Башкирия еще далека от пика коронавируса

По словам главы республики, Москва встретила новый вирус на 3-4 недели раньше Башкирии, но только сейчас выходит на пик заболеваемости.
Молодежная газета (Уфа) 04:40
11
Происшествия

СК проводит проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ

Следователи СК России проводят проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 01:40
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Здоровье

Ученые заявили о пожизненных последствиях COVID-19

Помимо дыхательной системы, коронавирус COVID-19 затрагивает другие внутренние органы, потому полное излечение от него невозможно, считают американские и китайские ученые, исследование которых имеется в распоряжении «The Jerusalem Post».
Newvz.ru 04:09
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Политика

Президент Чехии допустил открытие границ через год

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
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Общество

В Ростовской области выявили 60 новых случаев коронавируса

Новые случаи заражения коронавирусом обнаружили в 17 муниципалитетах Ростовской области.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:55
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 22 новых случая коронавируса

"По данным оперативного штаба на 09.00 (05.00) 19 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 22 человека, инфицированных коронавирусом: 20 взрослых и два ребенка", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 00:36
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Авто

Сборка Lada 4x4 может переехать на завод бывшей Chevrolet Niva

Различные варианты оптимизации производственных процессов рассматриваются на АВТОВАЗе в силу того, что сейчас оба производства - внедорожников Niva и Lada 4x4 - загружены всего на 15-20% от проектной мощности, а также ввиду возможного переноса из Москвы в Тольятти сборки автомобилей Renault, сообщает источник.
За рулем 06:00
Происшествия

Ещё трое погибли в Краснодарском крае от коронавируса

По данным на 20 апреля на территории Краснодарского края коронавирус унёс жизнь ещё троих пациентов: от 41 до 82 лет.
Anapa.life 04:44
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Политика

Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
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Происшествия

Власти Москвы назвали причину смерти москвички у подъезда

РИА Новости 05:58
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Главное