Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instragam. Предварительно, источником распространения инфекции стал врач, заразившийся от соседки, уточнил губернатор.

78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом

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