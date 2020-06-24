Коронавирус
Известия7 176 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
7 176 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки. Об этом в среду, 24 июня, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Политика
Москалькова заявила об обсуждении возвращения Ярошенко и Бута в Россию
Вопрос возвращения в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута обсуждается, но переговоры пока не завершены.
РБК 03:34
Происшествия
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 21 июня в 11:59
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений с 23 июня
Коммерсантъ 22 июня в 11:51
Политика
На Красной площади начался парад Победы
На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Ведомости 03:01
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 599 тыс. (7425 за сутки).
РБК 01:58
Здоровье
74 случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели еще 112 человек, три ковидных пациента скончались.
Kursk.com вчера в 01:23
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском вчера в 05:37
Киберспорт
Учатся на ошибках: в ремейке Mafia не будет повторяющихся побочных заданий, как в Mafia III
Одной из главных проблем Mafia III являются повторяющиеся второстепенные задания, которые скучно выполнять.
3DNews 03:52
Общество
Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь вчера в 10:31
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
Общество
В Югре за сутки выявили 319 случаев заражения коронавирусом
Ханты-Мансийск, 23 июня 2020, 08:44 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 319 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 01:44
Общество
Путин хочет поднять ставку НДФЛ для богатых россиян
Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
МР7.ру вчера в 10:29
Здоровье
Омское здравоохранение выдохлось
Само письмо подписано главой омского министерства здравоохранения Ириной СОЛДАТОВОЙ.
Коммерческие Вести вчера в 12:30
Политика
Путин поприветствовал ветеранов на Параде Победы
Президент России Владимир Путин перед началом парада Победы поприветствовал каждого ветерана, пожав им руку.
Комсомольская правда 03:08
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
Общество
В Екатеринбург на парад Победы приехал Сергей Безруков
В Екатеринбург на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приехал актер Сергей Безруков.
Znak.com 01:12
Армия и оружие
В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в 10.00 мск на Красной площади в Москве.
РИА Новости вчера в 17:38
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС 22 июня в 14:22
Общество
В Новокузнецке прошёл парад Победы
В Новокузнецке сегодня, 24 июня, состоялся парад Побед, который перенесли с 9 мая. Сегодняшний день в России объявлен нерабочим.
Новокузнецк.ру 01:31
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости вчера в 12:33
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика
Иностранные военные прошли на параде Победы на Красной площади
Иностранные военнослужащие прошли на параде Победы на Красной площади.
РЕН ТВ 03:53