7 176 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки. Об этом в среду, 24 июня, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

7 176 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

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