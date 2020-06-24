Коронавирус

ИзвестияИзвестия7 176 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

7 176 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки. Об этом в среду, 24 июня, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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В России выявлено 7 176 новых случаев коронавируса

БИЗНЕС Online03:47

Число заболевших коронавирусом в России превысило 600 тысяч

Вечерняя Москва03:45

За сутки в России выявлено 7425 новых случаев коронавируса

Парламентская газетавчера в 03:41

В России за сутки подтверждено 7176 случаев коронавируса

RT на русском03:48

7 176 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

Известия03:45

В России за сутки — 7 176 случаев коронавируса

Спорт-Экспресс03:45

За сутки в России выявили 7425 новых случаев коронавируса

Life.ruвчера в 03:44
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Политика

Москалькова заявила об обсуждении возвращения Ярошенко и Бута в Россию

Вопрос возвращения в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута обсуждается, но переговоры пока не завершены.
РБК 03:34
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Происшествия

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 21 июня в 11:59
2,3K
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
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Общество

Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений с 23 июня

Коммерсантъ 22 июня в 11:51
1,1K
Политика

На Красной площади начался парад Победы

На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Ведомости 03:01
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 599 тыс. (7425 за сутки).
РБК 01:58
1
Здоровье

74 случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели еще 112 человек, три ковидных пациента скончались.
Kursk.com вчера в 01:23
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Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
369
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
636
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

REGNUM 02:09
4,9K
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском вчера в 05:37
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Киберспорт

Учатся на ошибках: в ремейке Mafia не будет повторяющихся побочных заданий, как в Mafia III

Одной из главных проблем Mafia III являются повторяющиеся второстепенные задания, которые скучно выполнять.
3DNews 03:52
Общество

Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь вчера в 10:31
5,5K
Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
Общество

В Югре за сутки выявили 319 случаев заражения коронавирусом

Ханты-Мансийск, 23 июня 2020, 08:44 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 319 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 01:44
173
Общество

Путин хочет поднять ставку НДФЛ для богатых россиян

Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
МР7.ру вчера в 10:29
2,5K
Здоровье

Омское здравоохранение выдохлось

Само письмо подписано главой омского министерства здравоохранения Ириной СОЛДАТОВОЙ.
Коммерческие Вести вчера в 12:30
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Политика

Путин поприветствовал ветеранов на Параде Победы

Президент России Владимир Путин перед началом парада Победы поприветствовал каждого ветерана, пожав им руку.
Комсомольская правда 03:08
1
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
114
Общество

В Екатеринбург на парад Победы приехал Сергей Безруков

В Екатеринбург на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приехал актер Сергей Безруков.
Znak.com 01:12
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Армия и оружие

В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в 10.00 мск на Красной площади в Москве.
РИА Новости вчера в 17:38
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС 22 июня в 14:22
945
Общество

В Новокузнецке прошёл парад Победы

В Новокузнецке сегодня, 24 июня, состоялся парад Побед, который перенесли с 9 мая. Сегодняшний день в России объявлен нерабочим.
Новокузнецк.ру 01:31
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Здоровье

Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
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Происшествия

Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

РИА Новости вчера в 12:33
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Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
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Политика

Иностранные военные прошли на параде Победы на Красной площади

Иностранные военнослужащие прошли на параде Победы на Красной площади.
РЕН ТВ 03:53
Главное