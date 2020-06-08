Религия
Осетия-Ирыстон7 июня православные христиане отмечают День Святой Троицы
Оценить16
Такое решение принято по настоянию врачей, учитывая запланированное на 22 июня освящение святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельТК Звезда вчера в 17:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Общество
Главный раввин России заразился коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, сообщил руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.
Коммерсантъ 10:15
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
Происшествия
В Братске разыскивают родственников без вести пропавших женщин
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Братска, который обвиняется в убийстве двух женщин.
АиФ Иркутск 21:30
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv 07:24
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.
Lenta.ru 20:23
Общество
Российский диджей Казначеев арестован в Германии по запросу из США
Берлин, 8 июня 2020, 05:10 — REGNUM Диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по обвинению в отмывании более 1 млн долларов по запросу из США.
REGNUM 22:10
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru 22:52
Футбол
Солигорский «Шахтер» обыграл «Энергетик-БГУ» и вышел на второе место
«Шахтер» набрал 24 очка и вышел на второе место в турнирной таблице, «Энергетик» располагается на 4-й строчке.
Bookmaker-ratings.ru 14:51
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
Хоккей
Буре назвал логичным назначение Брагина наставником сборной России
Интерфакс-Спорт 05 июня в 05:01
Общество
Счетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном
Счетная палата выявила нарушения расходования бюджетных средств в 2019 г. в судебном департаменте при Верховном суде и в Мосгорсуде на сумму более 5,2 млрд рублей.
Ведомости 18:30
Шоу-бизнес
Бойфренд дочери принёс публичные извинения семье Ивана Урганта
На днях Муса вышел вместе с дочерью Ивана Урганта на митинг против расизма.
7Дней.ру 12:00
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
Армия и оружие
Минобороны: в городах России проводится подготовка к параду Победы
Подготовка к параду Победы проводится в девяти городах-героях и 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений Вооружённых Сил, пишет Красная звезда.
Аргументы и Факты 21:34
Авто
Вступят в силу летом. 3 нововведения, которые изменят жизнь водителей
Жизнь миллионов водителей изменится в ближайшее время.
Волжская новь вчера в 12:04
Космос
Корабль «Орёл» получит новое канатно-спусковое устройство
Инженеры-испытатели лётно-космического центра РКК «Энергия» (входит в госкорпорацию Роскосмос) опробовали новое канатно-спусковое устройство, которым будет оснащён перспективный космический корабль «Орёл».
3DNews 05 июня в 09:54
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ 18:31
Экономика
Всем пенсионерам, получающим деньги на карту, советуют приготовиться
Ранее сообщалось, что в России предложили запретить банковские карты с технологией бесконтактной оплаты.
Primpress.ru вчера в 17:00
Религия
8 июня в Духов день благодать придёт с берёзой
Люди верили, что береза принесет в дом благодать.
Молодой коммунар 15:40
Происшествия
Редкого серого дельфина спасли из иловой ловушки в Приморье
В Приморье спасли редкого краснокнижного серого дельфина, который попался в иловую ловушку.
Газета.Ru вчера в 02:54
Общество
206 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
Ещё 206 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Иркутской области за прошедшие сутки.
АиФ Иркутск 22:51
Теннис
Шесть лет назад Шарапова выиграла последний «Большой шлем»
7 июня 2014-го Мария Шарапова выиграла «Ролан Гаррос».
Sports.ru 06:16
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости 19:07
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 8 июня 2020, 05:39 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 1877.
REGNUM 22:39