Религия

Осетия-ИрыстонОсетия-Ирыстон7 июня православные христиане отмечают День Святой Троицы

По традиции, в церквях проходят торжественные службы.
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Владимир Легойда
Такое решение принято по настоянию врачей, учитывая запланированное на 22 июня освящение святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ.
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