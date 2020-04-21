7 клубов Серии А выступают против возобновления сезона на фоне пандемии коронавируса.

7 клубов Серии А выступают против возобновления сезона

Общество В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. 733

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,6K

Политика Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 444

Политика Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник. 120

Игры Разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут Издание IGN опубликовало свежий ролик из серии Developers React to Speedrun, в котором разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут. 3

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 4,1K

Энергетика Стоимость нефти WTI упала ниже нуля Обновлено 21 апреля в 9:38 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории. 8

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,6K

Общество Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла. 23

Политика Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 1,9K

Наука У мышей при панкреатите образуются специальные «пучковые» клетки Ученые не знают всех функций этих клеток, но более ранние исследования показали, что «пучковые» клетки кишечника (а они образуются и там) секретируют белок IL-25 для поддержки иммунного ответа при паразитарных инфекциях.

Авто Представлен полноразмерный электрический внедорожник Triton Model H Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега. 15

Культура Трэвис Скотт даст концерт в онлайн-игре Fortnite Американский рэпер Трэвис Скотт станет следующим исполнителем, который проведет концерт в онлайн-игре Fortnite.

Общество Раскрыт единственный надежный способ борьбы с пандемией Ученые раскрыли, что единственным способом побороть пандемию COVID-19 может стать только массовая вакцинация, поскольку у переболевших коронавирусом не возникает надежный иммунитет. 9