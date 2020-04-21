Коронавирус

Sports.ruSports.ru7 клубов Серии А выступают против возобновления сезона

7 клубов Серии А выступают против возобновления сезона на фоне пандемии коронавируса.
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«Фиорентина» и «Парма» опровергли слухи, что они против возобновления лиги

Soccer.ru02:46

«Фиорентина» и «Парма» не отказывались от возобновления чемпионата

Спорт-Экспресс01:56

«Фиорентина» и «Парма» всё же хотят доиграть сезон

Евро-футбол.рувчера в 16:57

СМИ: восемь клубов серии А выступили против возобновления чемпионата

РИА Новостивчера в 16:21

«Фиорентина» и «Парма» опровергли нежелание продолжать сезон в Серии А

Sports.ruвчера в 17:20

«Фиорентина» и «Парма» опровергли информацию о нежелании доиграть сезон

Газета.Ruвчера в 20:44

Восемь клубов Серии А выступили против доигрывания сезона в Италии

Sport24.ruвчера в 15:41
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 03:36, Ашберн
Футбол

Джикия считает потерей для «Спартака» уход Мельгарехо и Шюррле

Спорт-Экспресс вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Джессика Альба в жизни оказалась не такой стройной, как в Instagram

Настоящая фигура Джессики Альбы оказалась отлична от той, что звезда демонстрирует в Instagram.
Пятый канал 03:32
3
Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 19 апреля в 02:58
733
Культура

Харламов вновь высмеял шоу Гузеевой «Давай поженимся»

NewInform 03:04
19
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,6K
Общество

Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую

Скорую медпомощь необходимо срочно вызывать, если температура тела поднимется более 38,5 градуса, рассказал СМИ анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
Evo-rus.com 01:33
12
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
4K
Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
444
Политика

Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
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Авто

Назван самый популярный китайский автомобиль в России

Mockva.ru вчера в 18:57
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Здоровье

Новая инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов

РИА Новости 00:40
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Игры

Разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут

Издание IGN опубликовало свежий ролик из серии Developers React to Speedrun, в котором разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут.
Игромания.ру вчера в 04:04
3
Общество

Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

РИА Новости вчера в 08:05
9,2K
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,1K
Общество

Мигрантов предложили приравнять к гражданам РФ для получения пособий

В Агентстве стратегических инициатив предложили приравнять к гражданам России трудоустроенных мигрантов, чтобы они смогли получать пособия.
Газета.Ru 19 апреля в 19:56
7,7K
Энергетика

Стоимость нефти WTI упала ниже нуля

Обновлено 21 апреля в 9:38 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.
BFM.ru вчера в 13:50
8
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,6K
Общество

Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ

Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла.
Интерфакс вчера в 20:07
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Политика

Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
1,9K
Финансы

Курс рубля понизился на открытии торгов

Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
3
Наука

У мышей при панкреатите образуются специальные «пучковые» клетки

Ученые не знают всех функций этих клеток, но более ранние исследования показали, что «пучковые» клетки кишечника (а они образуются и там) секретируют белок IL-25 для поддержки иммунного ответа при паразитарных инфекциях.
Научная Россия 19 апреля в 10:49
Энергетика

Цена американской нефти вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru вчера в 21:27
14
Путешествия

В Турции из-за коронавируса изменят работу отелей

Аналогичную сертификацию пройдут рестораны, транспортные средства, достопримечательности, аэропорты, магазины и музеи, заявил министр культуры и туризма Мехмет Эрсой.
RuNews24.ru 01:16
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Авто

Представлен полноразмерный электрический внедорожник Triton Model H

Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега.
32CARS.ru вчера в 06:58
15
Культура

Трэвис Скотт даст концерт в онлайн-игре Fortnite

Американский рэпер Трэвис Скотт станет следующим исполнителем, который проведет концерт в онлайн-игре Fortnite.
Афиша Daily вчера в 16:45
Общество

Раскрыт единственный надежный способ борьбы с пандемией

Ученые раскрыли, что единственным способом побороть пандемию COVID-19 может стать только массовая вакцинация, поскольку у переболевших коронавирусом не возникает надежный иммунитет.
Lenta.ru вчера в 23:33
9
Экономика

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
50
Футбол

Джикия рассказал о «фальшивых» друзьях

Матч ТВ вчера в 19:58
Энергетика

Леонид Федун: майские фьючерсы на нефть перепродаются, как фантики

Последняя перепродаётся участниками торгов, как фантики.
ГлобалМСК.ру 00:18
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