Коронавирус

Sports.ruSports.ru7 клубов Серии А выступают против возобновления сезона

7 клубов Серии А выступают против возобновления сезона на фоне пандемии коронавируса.
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Совет Серии А намерен завершить сезон-2019/20, 7 клубов выступили против

Матч ТВвчера в 16:27

Восемь клубов серии А против возобновления чемпионата Италии

Спорт-Экспрессвчера в 15:34

СМИ: восемь клубов серии А выступили против возобновления чемпионата

РИА Новостивчера в 16:21

«Фиорентина» и «Парма» опровергли нежелание продолжать сезон в Серии А

Sports.ruвчера в 17:20

«Фиорентина» и «Парма» всё же хотят доиграть сезон

Евро-футбол.рувчера в 16:57

Восемь клубов Серии А выступили против доигрывания сезона в Италии

Sport24.ruвчера в 15:41

Семь клубов Серии А выступают против возобновления чемпионата

Soccer.ruвчера в 16:23
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Энергетика

Нефть Brent подешевела до 25.3 долларов во вторник утром

Цены на западнотехасскую нефть WTI корректировались на 3,28%, до 21 доллара за бочку.
Московский Комсомолец вчера в 23:23
Армия и оружие

Министр обороны ФРГ самовольно решила купить истребители у США

Германия планирует купить у американской организации Boeing 45 истребителей модели F-18, сообщает Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны ФРГ.
ToDay News Ufa 19 апреля в 14:04
2
Общество

Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями

Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru вчера в 11:34
9
Шоу-бизнес

Стало известно необычное имя дочери Данилы Козловского

Звёздная пара Ольги Зуевой и Данилы Козловского рассекретили имя новорождённой дочки. Малышка родилась в начале марта.
Вестник вчера в 08:21
14
Политика

Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России

Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК вчера в 08:05
1
Здоровье

Больница в Приморье частично закрыта на карантин из-за коронавируса

Урологическое и хирургическое отделения Владивостокской клинической больницы N2 закрыты на карантин из-за заражения коронавирусной инфекцией нескольких пациентов и медицинских работников, сообщили в правительстве Приморского края.
RT на русском вчера в 23:49
1
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
4,2K
Политика

Путин призвал изучить лучшие практики регионов по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин потребовал внедрять эффективные практики российских регионов по борьбе с коронавирусом по всей стране.
Известия вчера в 08:03
43
Политика

Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан.
РИА Новости вчера в 23:01
44
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
2,6K
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
399
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
18
Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

В результате было подтверждено существование агрессивных штаммов возбудителя, обладающих в 270 раз большей вирусной нагрузкой, чем у самых слабых штаммов.
REGNUM 00:13
51
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь шокировала подписчиков, сняв наращенные волосы

Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь удивила поклонников, показав фото без наращенных волос.
iReactor вчера в 06:41
7
Авто

Haval F7 оказался самым популярным китайским авто в России

На втором месте находится Geely Atlas — 1 тыс. 628 экземпляров, а на третьем — Haval H6, который приобрели 1 тыс. 214 человек.
Тарантас Ньюс 18 апреля в 12:17
84
Общество

Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции

У Дома правительства во Владикавказе проходит народный сход против режима самоизоляции.
BFM.ru вчера в 08:25
8,8K
Общество

Госдума приняла законопроект о цифровизации населения

Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели вчера в 11:08
124
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
3,5K
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант вчера в 07:19
7
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Общество

В России объяснили рост числа заражений коронавирусом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
651
Армия и оружие

Назван возможный срок поступления ПВО «Гибка-С» в войска

Машины разведки и управления для мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Гибка-С" могут передать в войска в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 21:15
1
Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153

Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153.
Известия вчера в 23:18
102
Общество

Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости вчера в 12:24
665
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости 19 апреля в 20:15
599
Энергетика

Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной

Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые стала отрицательной, составив минус $2 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones 20 апреля.
Известия вчера в 14:43
Происшествия

Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирске

Число погибших от коронавирусной инфекции в Новосибирской области выросло до четырех человек: накануне, 20 апреля, врачи зафиксировали ещё одну смерть.
ЧС-ИНФО вчера в 22:44
21
Политика

Жители Камчатки получили право самовыдвигаться в губернаторы

Выборы губернатора Камчатского края назначены на единый день голосования, который в этом году запланирован на 13 сентября.
Интерфакс - Россия вчера в 23:31
Энергетика

Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
247
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
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