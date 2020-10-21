7 млрд рублей направят на освоение арктического цинкового месторождения
Архангельск, 21 октября 2020, 13:29 — REGNUM Семь миллиардов рублей направят из федерального бюджета на освоение свинцово-цинкового месторождения на Новой Земле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.В источнике
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Бизнес-класс Архангельск19 октября в 09:19
Для освоения месторождения руды на Новой Земле направят 7 миллиардов рублей из федерального бюджета
Новости Архангельска 29.ru08:50