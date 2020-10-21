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REGNUM
REGNUM

7 млрд рублей направят на освоение арктического цинкового месторождения

НИА-Федерация
Новости Архангельска 29.ru
Эхо Севера
Бизнес-класс Архангельск
Архангельск, 21 октября 2020, 13:29 — REGNUM Семь миллиардов рублей направят из федерального бюджета на освоение свинцово-цинкового месторождения на Новой Земле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.В источнике
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Бизнес-класс Архангельск

Проект освоения Павловского месторождения в Архангельской области получит господдержку

Бизнес-класс Архангельск19 октября в 09:19
REGNUM

7 млрд рублей направят на освоение арктического цинкового месторождения

REGNUM06:29
НИА-Федерация

АО «ПГРК» завершила полевой сезон на Южном острове архипелага Новая Земля

НИА-Федерация04:24
Новости Архангельска 29.ru

Для освоения месторождения руды на Новой Земле направят 7 миллиардов рублей из федерального бюджета

Новости Архангельска 29.ru08:50

Истребители РФ вылетали на перехват бомбардировщиков США над Беринговым морем

Российские истребители МиГ-31 и Су-35 поднимались на перехват двух американских бомбардировщиков над Беринговым морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Газета.Ru08:31

Госдума продлила автоматическое начисление выплат на детей до 1 марта 2021 года

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении и в целом законопроект единороссов о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет.
ТАСС05:21