80 млн рублей на поддержку мукомолов и хлебопеков получит республика Дагестан
Представители Минэкономразвития республики Дагестан сообщили, что российское правительство намеривается поддержать хлебопеков и мукомолов России. Для этого в регионы будет перечислена финансовая помощь. В Дагестан перечислят 80 000 000 рублей.В источнике
С чего всё началось
«В конце декабря было принято решение, что 2,9 млрд рублей из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям», — говорится в сообщении
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