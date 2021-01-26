Представители Минэкономразвития республики Дагестан сообщили, что российское правительство намеривается поддержать хлебопеков и мукомолов России. Для этого в регионы будет перечислена финансовая помощь. В Дагестан перечислят 80 000 000 рублей.

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С чего всё началось «В конце декабря было принято решение, что 2,9 млрд рублей из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям», — говорится в сообщении RT на русском 24 января в 03:14